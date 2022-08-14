Жители юга Израиля получат 26 миллионов шекелей

Лапид заявил, что в рамках обещания во время военной операции поддерживать жителей юга, согласовывается план финансирования центров поддержки граждан.

Премьер-министр Яир Лапид и министр финансов Авигдор Либерман 14 августа представят на утверждение правительства национальный план по финансированию центров поддержки граждан южных районов.

Работа центров поддержки имеет большое значение для благополучия жителей городов и поселений вокруг сектора Газа и юга страны.

Целью их деятельности является оказание психоэмоциональной помощи, а также обеспечение готовности местных властей к чрезвычайным ситуациям.

В рамках национального плана решено, что в качестве первого шага в 2023 году бюджет центров поддержки составит около 26 млн шекелей и будет сосредоточен в министерстве здравоохранения, также рассматривается возможность включения этих средств в государственный бюджет.

Деятельность центров поддержки будет регулироваться политикой межведомственной руководящей комиссии от министерства здравоохранения.

Премьер-министр Яир Лапид заявил: «Во время военной операции мы обещали жителям юга, что правительство не оставит их и после окончания боевых действий. Мы уделяем особое внимание здоровью людей, получивших психические травмы в результате многодневных боев».

«Курсор» писал ранее, что «Пути назад нет»: Лапид рассказал, чего добилось его правительство.

Также мы сообщали, что Лапид прокомментировал теракт в Иерусалиме. Яир Лапид сделал заявление после обстрела автобуса недалеко от Старого города Иерусалима.

Напомним, стали известны подробности о террористе, обстрелявшем ночью Иерусалим.