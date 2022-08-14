«Заплатят цену»: Лапид прокомментировал теракт в Иерусалиме

07:34, Сегодня
Новости Израиля
яир лапид фото
Фото: Olivier Fitoussi/Flash90

Яир Лапид сделал заявление после обстрела автобуса недалеко от Старого города Иерусалима.

Премьер-министр Яир Лапид был проинформирован ночью и сегодня утром о деталях вчерашней стрельбы в Иерусалиме.

«Ночью и сегодня утром я был в курсе подробностей ночного обстрела в Иерусалиме, и я регулярно получаю обновления по этому вопросу.

Силы безопасности, ШАБАК, ЦАХАЛ и полиция работают над поимкой презренного террориста и не остановятся, пока он не будет задержан, пусть все те, кто хочет нам зла, знают, что они заплатят цену за любой вред гражданскому населению», — написал Лапид.

«Иерусалим — наша столица и туристический центр всех религий, полиция и ЦАХАЛ работают над восстановлением мира и чувства безопасности в городе. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим в результате теракта и поддерживаю их встревоженные семьи», — добавил он.

Напомним, что неизвестные террористы обстреляли автобус номер 3 между Мусорными воротами и могилой царя Давида. Все видео и первые подробности смотрите здесь. 

Обновленные детали по теракту читайте здесь.

«Курсор» писал о трагедии с израильтянами в Англии: всплыли новые детали ДТП.

Также сообщалось, что возле Беэр-Шевы перевернулось авто с детьми: появились фото и новые подробности смертельного ДТП.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.

Автор материала:
Ирен Давид
ТЭГИ: