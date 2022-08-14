«Заплатят цену»: Лапид прокомментировал теракт в Иерусалиме

Яир Лапид сделал заявление после обстрела автобуса недалеко от Старого города Иерусалима.

Премьер-министр Яир Лапид был проинформирован ночью и сегодня утром о деталях вчерашней стрельбы в Иерусалиме.

«Ночью и сегодня утром я был в курсе подробностей ночного обстрела в Иерусалиме, и я регулярно получаю обновления по этому вопросу.

Силы безопасности, ШАБАК, ЦАХАЛ и полиция работают над поимкой презренного террориста и не остановятся, пока он не будет задержан, пусть все те, кто хочет нам зла, знают, что они заплатят цену за любой вред гражданскому населению», — написал Лапид.

ירושלים היא עיר הבירה שלנו ומוקד תיירות לכל הדתות, כוחות משטרה וצה״ל פועלים להשבת השקט ותחושת הבטחון בעיר.

אני שולח איחולי החלמה מהירה לפצועי הפיגוע ומחזק את משפחותיהם המודאגות. — יאיר לפיד — Yair Lapid (@yairlapid) August 14, 2022

«Иерусалим — наша столица и туристический центр всех религий, полиция и ЦАХАЛ работают над восстановлением мира и чувства безопасности в городе. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим в результате теракта и поддерживаю их встревоженные семьи», — добавил он.

Напомним, что неизвестные террористы обстреляли автобус номер 3 между Мусорными воротами и могилой царя Давида. Все видео и первые подробности смотрите здесь.

Обновленные детали по теракту читайте здесь.

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