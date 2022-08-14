«Заплатят цену»: Лапид прокомментировал теракт в Иерусалиме

Премьер-министр Яир Лапид был проинформирован ночью и сегодня утром о деталях вчерашней стрельбы в Иерусалиме.
«Ночью и сегодня утром я был в курсе подробностей ночного обстрела в Иерусалиме, и я регулярно получаю обновления по этому вопросу.
Силы безопасности, ШАБАК, ЦАХАЛ и полиция работают над поимкой презренного террориста и не остановятся, пока он не будет задержан, пусть все те, кто хочет нам зла, знают, что они заплатят цену за любой вред гражданскому населению», — написал Лапид.
«Иерусалим — наша столица и туристический центр всех религий, полиция и ЦАХАЛ работают над восстановлением мира и чувства безопасности в городе. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим в результате теракта и поддерживаю их встревоженные семьи», — добавил он.
Напомним, что неизвестные террористы обстреляли автобус номер 3 между Мусорными воротами и могилой царя Давида. Все видео и первые подробности смотрите здесь.
Обновленные детали по теракту читайте здесь.
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