Суд рассмотрит вопрос о выделении государственной земли в Эфрате палестинцам

Высокий суд решил рассмотреть вопрос о том, могут ли государственные земли в Иудеи и Самарии быть выделены палестинцам. Ранее этот участок земли предлагалось использовать под застройку 7 000 квартир для израильтян.

Суд дал Генеральной прокуратуре время до начала мая, чтобы объяснить, почему часть государственной земли в пределах муниципальных границ поселения Эфрат (Иудея и Самария), предназначенная для 7 000 квартир, также не должна быть отведена для использования палестинцами.

«Это первый раз, когда вопрос о выделении земли в Иудеи и Самарии рассматривается в суде», — заявила левая неправительственная организация «Мир сейчас».

Организация подала петицию против проекта в мае 2020 года, получила ответ от суда 30 января и опубликовала подробности по этому вопросу только в воскресенье.

Речь идет о проекте на участке земли площадью 124 гектара (306 акров) на вершине холма в Эфрате, известном как Гиват-Эйтам, который поможет увеличить количество человек в поселении с текущим населением 11 400 человек до населения размером с Ма Але Адумим.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что генеральный секретарь OECD совершил свой первый визит в Израиль и встретился с министром финансов.

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