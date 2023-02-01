Жительницу Иерусалима обвиняют в совершении сексуальных преступлений против детей через соцсети

Прокуратура 1 февраля предъявила обвинение жительнице Иерусалима за выдачу себя за бразильскую девушку в Instagram и совершение сексуальных преступлений в отношении восьми детей в возрасте от 11 до 15 лет.

Об этом сообщает Walla.

Согласно обвинительному акту, обвиняемая вступали в сексуальные отношения с детьми через Instagram. Одного из них она попросила прислать сексуальные видео и пригрозила ему, что если он не пришлет видео, то злоумышленница будет распространять предыдущие видео среди членов его семьи и подписчиков в Instagram.

Ранее мы рассказывали, что в среду на пляже «Ерушалайм» в Бат-Яме спасатели извлекли из моря в бессознательном состоянии 60-летнего мужчину. На место происшествия прибыла бригала парамедиков МАДА, которая провела ему реанимационные мероприятия.

Пострадавшего срочно госпитализировали в медицинское учреждение «Вольфсон» в Холоне. Врачи оценивают его состояние как критическое.

Также «Курсор» сообщал, что в аэропорт «Бен-Гурион» приехала семья, планировавшая лететь в Брюссель на самолете авиакомпании Ryanair. Однако у супружеской пары не было билета для ребенка, после чего сотрудники предложили его прибрести на стройке регистрации. Однако родили отказались это делать, бросили ребенка и отправились проходить паспортный контроль.

Это шокировало одного из сотрудников «Бен-Гуриона», который вызвал полицейских. Правоохранители разыскали супругов и вернули к брошенному младенцу, после чего отвезли в участок для проведения допроса. В Управлении аэропортов выдвинули свою версию, согласно которой супруги опоздали на регистрацию и пришли, когда стойки уже были закрыты.

Помимо этого недавно мама 2-летнего мальчика из Афулы узнала, что девушка, которая пришла к ней домой посидеть с сыном за деньги, выложила в соцсети видео, на котором она якобы курит наркотические средства с друзьями на глазах у малыша.