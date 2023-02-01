С мужчиной в море возле Бат-Яма произошел несчастный случай

Сегодня, 1 февраля, на пляже «Ерушалайм» в Бат-Яме спасатели извлекли из моря в бессознательном состоянии 60-летнего мужчину.

Об этом пишет издание News.israelinfo.

На место инцидента вызвали бригаду парамедиков МАДА, которая провели ему реанимационные мероприятия. Пострадавшего срочно госпитализировали в медицинское учреждение «Вольфсон» в Холоне.

Врачи оценивают его состояние как критическое.

«Курсор» писал ранее, что в среду, 1 февраля, министерство внутренних дел предупредило израильтян и туристов о закрытии пляжей Герцлии и Тель-Авива, которые работают в зимний сезон. Такое решение было принято в связи с загрязнением морской воды.

Еще мы писали, что в Араве во время семейной прогулки с шестилетним ребенком произошел несчастный случай. Он получил серьезную травму и доставлен в больницу.

Напомним, что на этой неделе в Израиле ожидаются наводнения из-за сильных дождей. Пожарно-спасательная служба призывает граждан соблюдать инструкции, которые позволят спасти жизнь.

Читайте также, израильтян и туристов предупредили, что во вторник и среду, 31 января и 1 февраля, горнолыжный курорт Хермон будет закрыт для посещения. Это связано с ожидающимся похолоданием и осадками.