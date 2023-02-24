Жительницу Офакима арестовали по подозрению в жестоком обращении с детьми

Сотрудники израильской полиции арестовали жительницу Офакима по подозрению в жестоком обращении с детьми, с которыми она работала в детском саду.

Об этом пишет издание News.walla.

Арест был произведен по результатам тайного расследования, о котором стало известно сегодня, 24 февраля. Сотрудники полиции занялись делом после того, как им поступили жалобы от родителей, чьи дети ходили в муниципальный детский сад. Потом расследование перешло в открытую фазу, помощница воспитателя была арестована и доставлена на допрос.

Скоро ей будет предъявлено обвинение.

«Курсор» писал ранее, что четыре работницы детского сада «Мишпахтон Тали» из Рамле были признаны виновными в систематических издевательствах над беспомощными малышами.

Еще мы писали, что израильская полиция арестовала для допроса подозреваемого, жителя Иерусалима, по подозрению в причинении вреда своему малолетнему сыну, который госпитализирован в тяжелом состоянии.