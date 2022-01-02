Жителя Ришон ле-Циона арестовали по подозрению во взломе церкви и краже сейфа

Преступник несколько раз незаконным путем пытался проникнуть в церковь.

Жителя Ришон ле-Циона арестовали по подозрению в нескольких попытках проникновения в русскую церковь Святого Петра в Яффо за последний месяц.

Также он обвиняется в краже церковного сейфа.

Сегодня утром прокуратура предъявила ему обвинение и ходатайство о заключении под стражу до окончания производства по делу.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что силы ЦАХАЛа арестовали еще одного подозреваемого в совершении теракта в пятницу.

ЦАХАЛ продолжает поиски возможных соучастников попытки теракта на севере Иудеи и Самарии.

Кроме того, стало известно, что Беннет прокомментировал ракетный обстрел по позициям ХАМАСа.

Беннет заявил, что любой, кто направляет ракеты в Израиль, несет ответственность за свои действия.

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