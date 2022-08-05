Жителю Восточного Иерусалима предъявлено обвинение в многочисленных угонах автомобилей

В сотрудничестве с полицейским участком Рош ха-Айин и отделом полиции Центрального округа специальное патрульное подразделение около двух недель назад начало расследование серии краж автомобилей.

В общей сложности 11 обвинительных заключений было предъявлено жителю восточного Иерусалима, обвиняемому в многочисленных кражах автомобилей, сообщила полиция Израиля в пятницу утром.

По окончании расследования полицейские арестовали 20-летнего жителя восточного Иерусалима, который, как выяснилось, был главным организатором, стоявшим за кражами. Обвиняемый забирал членов своей группы — всех жителей Палестинской автономии — и отвозил их к месту нахождения похищенного автомобиля.

Обвиняемый был арестован 26 июля. Срок его содержания под стражей увеличивался по мере необходимости до окончания расследования.

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