Жуткая катастрофа в Иерусалиме: спасатели работают, подогнали автокран

Спасатели делают все возможное, чтобы извлечь людей, находящихся под автобусом. На место аварии подогнали автокран. Сообщается о трех погибших, среди них дети.

Иерусалим шокирован страшной аварией возле каньона «Рав Шефа» в районе Кирьят Бельз. Под автобусом все еще есть зажатые люди, службы спасения пытаются их извлечь живыми.

Сообщается о троих погибших.

• 30-летняя девочка

• 2-летняя девочка

• 12-летний погибший

Очевидцы сообщают, что водитель пожаловался неисправность в начале улицы. И вышел из автобуса, чтобы проверить неисправность, но потом автобус начал сбивать толпы горожан.

Бригады работают над спасением людей. Подогнан автокран.

Мы сообщали об аварии в Иерусалиме: автобус потерял управление и въехал в толпу. В районе Кирьят Бельз произошла страшная авария, когда автобус на полном ходу въехал в находившихся рядом людей. Сообщается о погибших, спасатели достают пострадавших из-под автобуса.

«Курсор» писал, что женщина погибла, а девочка в коме: подробности ДТП возле Кфар-Йоны. На шоссе возле Кфар-Йоны столкнулся легковой автомобиль с грузовиком, в результате аварии травмы получили пять человек.

Наш сайт сообщал ранее, что двое израильтян погибли в дорожно-транспортном происшествии в Рамсгейте (Англия). По предварительным данным, несколько пешеходов были сбиты автомобилем, который съехал с дороги. Двое израильтян погибли на месте, еще несколько раненых израильтян были эвакуированы в больницу.