Жуткий инцидент с мусорным баком в Иерусалиме: появились новые подробности

Женщину, серьезно раненную мусорным баком во время демонстрации в Иерусалиме, сегодня выпишут из больницы.

Мирель Дзаловски, получившую травму в результате того, что ее придавил мусорный бак несколько недель назад, сегодня выпишут из больницы.

После трех недель госпитализации и интенсивного лечения, сегодня Мирель будет выписана домой из отделения общей хирургии Медицинского центра Шаарей Цедек в хорошем состоянии. Она благодарит команду, которая сделала невероятное и поставила ее на ноги.

Напомним, что мусорный бак сильно ударил Дзаловски в грудь. После удара она упала на тротуар и в очень тяжелом состоянии была доставлена ​​в травматологическое отделение Медицинского центра Шаарей Цедек.

תיעוד: דרדור הפח במחאת החרדים בירושלים שגרם לפציעתה של אישה באורח קשה@SuleimanMas1 (צילום: כיכר השבת) pic.twitter.com/d9oDukaB2p — כאן חדשות (@kann_news) December 18, 2022

Мирель получила тяжелую двустороннюю травму легких и нуждалась в срочной операции. После того, как ее состояние стабилизировалось, она была переведена на длительную госпитализацию в отделение интенсивной терапии.

Две с половиной недели врачи, медсестры и весь персонал боролись за ее жизнь. Дзаловски, которой потребовалась длительная вентиляция легких, пока ее легкие не восстановили свою функцию, перенесла еще несколько операций и комплексное лечение, пока ее состояние не улучшилось, и после трех недель госпитализации и интенсивного лечения Мирель сегодня выписывают домой.

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