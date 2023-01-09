Дело о мусорном баке: подозреваемым в тяжелом ранении матери 11 детей предъявлено обвинение

Большой мусорный контейнер врезался в 40-летнюю Мирель Джаловски и нанес ей тяжелые травмы.

Предъявлено обвинительное заключение двум молодым ультраортодоксам, которые подожгли и толкнули мусорный бак во время беспорядков в Иерусалиме.

Об этом сообщает Israel Info.

Отмечается, что обвинение предъявлено жителю Эльада Меиру Кацаву, 22 года, и жителю Иерусалима, которому 16 лет, поэтому его имя не называется. Оба являются брацлавскими хасидами.

Согласно заключению, во время беспорядков в квартале Меа Шеарим два парня и их подельники подожгли контейнер с мусором и хотели перекрыть им дорогу. Они толкали его, пока он не перевернулся. Угол мусорного контейнера попал по груди проходящей мимо женщины, жительницы района.

Когда раненая женщина упала на асфальт, поджигатели скрылись. Пострадавшую доставили в клинику «Шаарей Цедек» с угрожающими жизни повреждениями легких.

Позже одного из подозреваемых вызвали на допрос, но он попытался скрыться от полиции. Это был 16-летний подозреваемый, его остановил полицейский, подросток бросил ему под ноги велосипед и убежал.

«Двух хасидов обвиняют в нанесении тяжких телесных повреждений при отягчающих обстоятельствах, поджог, создание опасности на дороге и воспрепятствование выполнению сотрудником полиции своих служебных обязанностей. Их содержание под стражей продлено до следующего вторника», — говорится в сообщении.

Как сообщал Курсор, в декабре в Иерусалиме женщину-харедим придавило огромным мусорным контейнером, который скатился по дороге на перекресте Кикар ха-Шаббат. Внутри бака разгорелся огонь.

Это произошло в ходе жестоких беспорядков, устроенных сотнями активистов-харедим. Они привели мусорный бак в движение, после чего он ударил 40-летнюю женщину, мать 11 детей. Она получила серьезное ранения.

Позже Курсор информировал о том, что полиция арестовала для допроса подозреваемого в инциденте, в ходе которого мусорный контейнер выкатился по улице и серьезно ранил 40-летнюю Мирель Джаловски.