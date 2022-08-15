Жуткое видео: в сети показали, как двое жителей центра напали на мужчину в инвалидной коляске

Мужчину, передвигающегося на инвалидной коляске, в Бат-Яме ограбили двое жителей центра. Сегодня полиция предъявила им обвинение.

В конце прошлой недели полиция начала расследование в связи с сообщением о предполагаемом ограблении мужчины в инвалидной коляске на улице Мофехче Синай в Бат-Яме.

По подозрению, во время ограбления подозреваемые, применяя насилие, украли у него тысячи шекелей наличными и часы, которые носил мужчина.

Сегодня в сети показали видео:

תושב בת ים בן 46 ותושב אזור בן 22 נאשמים ששדדו באלימות אלפי שקלים ושעון מאדם בעל מוגבלות, בשבוע שעבר בבת ים | תיעוד@SivanSisay

(צילום: דוברות המשטרה) pic.twitter.com/AB8TaGP6f3 — כאן חדשות (@kann_news) August 15, 2022

Как уже упоминалось, сотрудники полиции Бат-Яма установили местонахождение подозреваемых, 22-летнего жителя Азора и 46-летнего жителя Бат-Яма, и задержали их для допроса.

Их содержание под стражей время от времени продлевалось в суде, и по завершении всестороннего и кропотливого расследования сегодня в суд было представлено обвинительное заключение против них, а также ходатайство об их содержании под стражей до окончания судебного разбирательства.

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