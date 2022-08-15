Жуткое видео: в сети показали, как двое жителей центра напали на мужчину в инвалидной коляске

В конце прошлой недели полиция начала расследование в связи с сообщением о предполагаемом ограблении мужчины в инвалидной коляске на улице Мофехче Синай в Бат-Яме.
По подозрению, во время ограбления подозреваемые, применяя насилие, украли у него тысячи шекелей наличными и часы, которые носил мужчина.
Сегодня в сети показали видео:
Как уже упоминалось, сотрудники полиции Бат-Яма установили местонахождение подозреваемых, 22-летнего жителя Азора и 46-летнего жителя Бат-Яма, и задержали их для допроса.
Их содержание под стражей время от времени продлевалось в суде, и по завершении всестороннего и кропотливого расследования сегодня в суд было представлено обвинительное заключение против них, а также ходатайство об их содержании под стражей до окончания судебного разбирательства.
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