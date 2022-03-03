Звезда «Большого брата» Нир Авишай Коэн сравнил Израиль с Россией

Экс-участник «Большого Брата» Нир Авишай Коэн написал в своем твиттере о войне в Украине, намекнув, что Израиль, как и Россия, тоже оккупирует чужую территорию. Его заявление вызвало ажиотаж.

Весь мир с тревогой наблюдает за состоянием войны между Россией и Украиной. Знаменитости в Израиле и во всем мире также высказали свое мнение об ухудшении ситуации с безопасностью в Европе, и когда дошла очередь до Нира Авишай Коэна, звезды «Большого брата» и бывшего представителя организации «Нарушая молчание», ему удалось спровоцировать настоящую бурю.

Авишай Коэн выступил в своем Twitter-аккаунте против оккупационных операций России и поддержал санкции против агрессора, введенные на Западе. Он также намекнул, что Израиль тоже заслуживает наказания: «Придет момент, когда мир проснется и поймет, что есть еще одно место, где страна оккупирует соседа».

Нир получил немало комментариев по поводу своего политического заявления. «Я вас не понял, гнусный и жалкий демагог. Вы имеете наглость открыть рот о стране, где ты живешь и дышишь, стране, прошлое и корни которой ты знаешь. Позор тебе», — написал один из пользователей.

סנקציות כלכליות משמעותיות על רוסיה כי היא כובשת עם שכן, וטוב שכך.

יגיע הרגע בו העולם יתעורר ויבין שיש עוד מקום בו מדינה כובשת עם שכן. — ניר אבישי כהן — نير أَ. كوهين (@NirACohen77) March 1, 2022

Нир Авишай Коэн ответил: «Меня поражает, как мы, израильтяне, выступаем против российской оккупации и выражаем солидарность с украинским народом, но в то же время отказываемся видеть, что мы также оккупируем. Мы контролируем военный контроль над миллионами палестинцев, лишаем их государства и свободы».

Ранее редакция Курсора сообщала, что с начала войны РФ выпустила по Украине более 180 ракет.

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