С начала войны РФ выпустила по Украине более 180 ракет — ВСУ

В Генштабе ВСУ сообщили, что Россия выпустила по территории Украины более 180 ракет, кроме военных объектов, значительные потери понесла гражданская инфраструктура и жилые кварталы населенных пунктов.

В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины сообщили, что российские войска нарушают все нормы международного права. Они обстреливают объекты гражданской инфраструктуры, а также прибегают к убийствам мирных жителей, к мародерству. При этом моральный дух оккупантов очень низкий.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в Facebook.

Сообщается, что за последние сутки 30 боевых самолетов нарушили воздушное пространство Украины. Чаще всего вражеские самолеты взлетали со стороны Республики Беларусь.

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