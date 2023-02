Легендарные хиты Уитни Хьюстон прозвучат в Тель-Авиве

Свою певческую карьеру Уитни Хьюстон начала совсем юной в качестве солистки церковного госпел-хора. Потрясающий голос и непревзойденное вокальное мастерство очень быстро сделали её королевой мировой поп-сцены. Согласно Книге рекордов Гиннесса, к 2009 году Хьюстон являлась артисткой с самым большим количеством наград. А журнал Rolling Stone включил её в список 100 величайших исполнителей под 34-м номером. «Мы всегда будем любить тебя, Уитни», — повторяли миллионы людей во всем мире после внезапной и трагической смерти певицы.

Совсем скоро израильские поклонники невероятной Уитни Хьюстон смогут услышать её легендарные хиты со сцены «Гейхал а-тарбут» в Тель-Авиве. Высоко оцененное критиками трибьют-шоу Whitney — A Tribute by Glennis Grace будет показано 17 мая и, несомненно, порадует зрителей живым звуком и потрясающей энергетикой.

Трибьют-шоу – особый вид концертов, популярность которых в последнее время растет. Они возвращают нас в недавнее или далекое прошлое, дарят новую жизнь любимым композициям. А еще дают возможность поклонникам скончавшихся или прекративших выступать артистов и групп почувствовать себя словно на встрече со своими кумирами.

Whitney — A Tribute by Glennis Grace — это музыкальное представление, которое нельзя пропустить! В него вошли прославленные и незабываемые песни из репертуара Уитни Хьюстон: I Wanna Dance With Somebody, Love Will Save The Day, I’m Every Woman, I Will Always Love You, My Love Is Your Love, Run to You, Saving All My Love, How Will I Know, The Greatest Love Of All и другие. Все суперхиты исполнит Гленнис Грейс, голландская певица и автор песен, финалистка конкурса America’s Got Talent.

Исполнительница из Амстердама Гленнис Грейс прославилась у себя на родине, когда ей было всего 15 лет, победив в 1994 году на Soundmixshow со своей интерпретацией One Moment in Time Уитни Хьюстон. Международную известность Гленнис приобрела в 2005 году, когда представляла Нидерланды на конкурсе Евровидение в Киеве и исполнила композицию My Impossible Dream. В 2018 году Гленнис приняла участие в 13-м сезоне суперпопулярного шоу America’s Got Talent. В финал конкурса она вышла с песней Run to You той же Хьюстон.

Певица привлекла всеобщее внимание своими невероятными каверами песен Уитни Хьюстон, а ее видео стали вирусными. Получив восторженные отзывы от таких гигантов индустрии развлечений, как Саймон Кауэлл и Хайди Клум, Гленнис Грейс решила отдать дань уважения вдохновившей её мегазвезде и создать шоу, чтобы почтить её память. Трибьют-концерт, посвященный Уитни Хьюстон, получил признание критиков и поразил фанатов певицы. После огромного успеха выступлений в Нидерландах и Бельгии пришло время мирового турне.

Посмотреть видео: https://www.youtube.com/watch?v=16lHxtUm__c

Узнать больше о Гленнис Грейс: website, TikTok, Instagram.

Шоу Whitney — A Tribute by Glennis Grace пройдет 17 мая, в 21.00, в зале «Гейхал а-Тарбут» в Тель-Авиве.

Билеты в кассе «Браво»: https://cursor.kassa.co.il/announce/74476

Гастроли организованы агентствами YM Production и AY Production под руководством Алона Юрика.

