Малер нетто: гастроли Кливлендского оркестра в Израиле пройдут под управлением Дэниела Хардинга

Один из лучших дирижеров современности, блестящий интерпретатор музыки Малера, британский маэстро Дэниел Хардинг представит захватывающую интерпрет...

Как сообщают из Кливлендского оркестра, британский маэстро Дэниел Хардинг любезно согласился заменить во время израильских гастролей музыкального руководителя коллектива Франца Вельзера-Мёста. Вельзер-Мёсту пришлось отказаться от выступлений в Израиле по состоянию здоровья: запланированные концерты совпадают с лечением, которое ему предстоит пройти.

В связи с этим программа грядущих концертов Кливлендского оркестра состоит исключительно из произведений Густава Малера – ибо Дэниел Хардингпризнан одним из лучших интерпретаторов малеровскоймузыки. Еще на заре своей карьеры он возглавил Камерный оркестр Малера (Mahler Chamber Orchestra) – независимый профессиональный гастролирующий оркестр, основанный Клаудио Аббадо. Уникальность его состоит в том, что коллектив этот является в буквальном смысле кочевником – 45 его музыкантов объединяются для того, чтобы отправиться в очередное турне; таким образом, оркестр находится в движении около 180 дней в году. Ныне Хардинг является дирижером-лауреатом этого коллектива, иными словами – его пожизненным почетным дирижером.

Напомним, что визит Кливлендского оркестра в нашу страну приурочен к 75-летию принятия Декларации независимости Израиля в 1948 году и признания Государства Израиль президентом США Гарри С. Трумэном. Оркестр проведет в Израиле неделю – с 23 по 28 октября, в течение которой музыканты будут работать с коллегами и местными студентами; образовательные мероприятия с участием оркестрантов из Кливленда включают выступления перед школьниками в городе-побратиме Кливленда, Бейт-Шеане, семинары для молодежи, мастер-классы со студентами консерваторий, в том числе школы Бухмана-Меты при Тель-Авивском университете и многое другое.

Но главное, разумеется, три выдающихся концерта, которые Кливлендский оркестр под управлением Дэниела Хардингадаст в трех израильских городах: Хайфе, Тель-Авиве и Иерусалиме. Особенно если учесть, что Седьмая Малера – самая непопулярная и редко исполняемая позднеромантическая симфония в мире, но чуть ли не самая гениальная. И вот этот гениальный малеровский опус, который отчего-то сочли гадким утенком и который озадачивает дирижеров своей концептуальной сложностью (композитор и дирижер Кеннет Вудс даже назвал его «убийцей оркестра» – an orchestra killer), в Кливлендепришелся ко двору, так что будет нам счастье. Не говоря уже о том, что к оркестру присоединится потрясающий баритон Саймон Кинлисайд, чтобы спеть нам lieder из двух малеровских вокальных циклов: «Песни и напевы из моей юности» и «Волшебный рог мальчика».

Напомним также, что The Cleveland Orchestra называют «самым блестящим оркестром Америки», «практически безупречным» и «одним из лучших в мире». Критики наперебой пишут о феноменальном уровне его музыкантов, отмечая элегантность звука, богатую палитру красок и умение каждого оркестранта расслышать партнера, подчеркивают их исключительный контакт и взаимопонимание – как в камерном ансамбле. Кроме того, Кливлендский оркестр является одним из пяти американских оркестров высшего класса, неофициально именуемых «Большой пятеркой».

Дэниел Хардинг начал свою впечатляющую карьеру, еще будучи подростком: в 17 лет он создал группу энтузиастов для исполнения «Лунного Пьеро» Шёнберга, любительская запись была отправлена Саймону Рэттлу, после чего тот пригласил его на должность своего ассистента в Бирмингемский симфонический оркестр. Затем Хардинг поступил в Кембридж, но после года учебы (ему едва исполнился 21 год) его пригласил к себе ассистентом уже Клаудио Аббадо, руководивший тогда Берлинским филармоническим. Ему было 23 года, когда он впервые появился в Ковент-Гарден. «Я дирижировал многими великими оркестрами в очень молодом возрасте, – говорит Хардинг, которому недавно исполнилось 48 лет. – Не знаю, хорошо это или плохо».

Публика и критика в ответе не сомневаются: Хардинг – дирижер феноменальный, с ярчайшей харизмой, готовый рисковать на концертах; он предлагает незаслеженныетрактовки даже самых хрестоматийных опусов. И при этом предельно чуток, тактичен и бережен в обращении с музыкальным материалом – он из тех индивидуалистов, что бесконечно преданы музыке.

В последующие годы Дэниел Хардинг руководил двумя лучшими европейскими камерными оркестрами – уже упоминаемым Камерным оркестром Малера и Немецкой камерной филармонией Бремена, а также Orchestre de Paris. Целое десятилетие, начиная с 2007 года, был главным приглашенным дирижером Лондонского симфонического оркестра. Более 15 лет возглавляет Симфонический оркестр Шведского радио. В 2019 году он объявил годичный творческий отпуск, чтобы сосредоточиться на полетах. Да-да – Хардинг не просто дирижер, но и квалифицированный пилот. По этому поводу сам маэстро любит пошутить: «На концертах можно рисковать, потому что там это безопасно».

В 2024 году маэстро займет должность музыкального руководителя Youth Music Culture района Большого залива (YMCG) сроком на пять лет и пост музыкального руководителя оркестра и хора Национальной академии Санта-Чечилия. Он является постоянным гостем ведущих оркестров мира, в том числе Венского филармонического оркестра, Берлинского филармонического оркестра, Королевского оркестра Концертгебау, симфонического оркестра Баварского радио, Дрезденской государственной капеллы, Лондонского симфонического оркестра и Филармонического оркестра делла Скала. В США Хардингвыступал с Бостонским симфоническим оркестром, Чикагским симфоническим оркестром, Филармоническим оркестром Лос-Анджелеса, Нью-Йоркским филармоническим оркестром и симфоническим оркестром Сан-Франциско. За пультом Кливлендского оркестра Дэниел Хардинг дебютировал в октябре 2022 года в «родном» зале коллектива – Severance Hall.

В 2005 году он открыл сезон в миланской Ла Скала, дирижируя новой постановкой «Идоменея». Позже вернулся за пульт оркестра Ла Скала, чтобы продирижировать«Саломеей», «Узником» (в оригинале Il prigioniero – одноактной додекафонной оперой Луиджи Даллапикколы), «Сельской честью» и «Паяцами» (за что был удостоен престижной музыкальной премии Франко Аббьяти), «Фальстафом» и «Свадьбой Фигаро». В его интерпретации на Зальцбургском фестивале звучали «Ариадна на Наксосе», «Дон Жуан» и «Свадьба Фигаро»; «Поворот винта» и «Воццек» в лондонском Королевском оперном театре Ковент-Гарден; «Похищение из сераля» в Баварской государственной опере в Мюнхене, «Летучий голландец» в Берлинской государственной опере (Deutsche StaatsoperBerlin), «Волшебная флейта» на Венском фестивале, «Пеллеас и Мелизанда» и «Сельская честь» в тандеме с «Паяцами» в Венской государственной опере, «Воццек» в Theater an der Wien. Маэстро постоянно сотрудничает с фестивалем в Экс-ан-Провансе (он, по сути, неформальный главный дирижер этого фестиваля), предлагая новый взгляд на известные оперы – в их числе «Так поступают все», «Дон Жуан», «Поворот винта», «Травиата», «Евгений Онегин» и «Свадьба Фигаро».

Его записи для Deutsche Grammophon – Десятая симфония Малера с Венским филармоническим оркестром и «Кармина Бурана» Орфа с Симфоническим оркестром Баварского радио – получили широкое признание критики и публики. Для Virgin/EMI он записал Четвертую симфонию Малера с Камерным оркестром Малера, Третью и Четвертую симфонии Брамса с Немецкой камерной филармонией Бремена, оперу «Билли Бадд» Бриттена с Лондонским симфоническим оркестром (она принесла ему премию «Грэмми» за лучшую запись оперы), «Дон Жуан» Моцарта и «Поворот винта» Бриттена с Камерным оркестром Малера (за эту запись он награжден Choc de l'Année 2002, Grand Prixde l'Académie Charles Cros и премией Gramophone). Далее последовали записи произведений Лютославского с сопрано Сольвейг Крингельборн и Норвежским камерным оркестром, а также произведений Бриттена с тенором Яном Бостриджем и Britten Sinfonia (награждены Choc de L'Annee1998).

Для BR Klassik он записал «Сцены из «Фауста» Гёте» Шумана, Шестую симфонию Малера и «Планеты» Холста. Хардинг постоянно сотрудничает с лейблом HarmoniaMundi, его последние записи с Симфоническим оркестром Шведского радио включают «The Wagner Project» с Маттиасом Гёрне, Пятую и Девятую симфонии Малера, «Немецкий реквием» Брамса и недавно выпущенный диск с сочинениями Бриттена.

В 2002 году правительство Франции удостоило Даниэля Хардинга звания Рыцаря Ордена искусств и литературы, а в 2017 году ему была пожалована степень Офицера Ордена искусств и литературы. В 2012 году он был избран членом Шведской королевской музыкальной академии. В 2021-м за вклад в мир музыки королева Елизавета присвоила ему звание Командора ордена Британской империи. И не забывайте о том, что Хардинг – квалифицированный пилот авиакомпании Air France. Так что готовьтесь к ощущению полета.

Кливлендский оркестр

Дэниел Хардинг, дирижер

Саймон Кинлисайд, баритон

В программе:

МАЛЕР «Frühlingsmorgen» из «Песен и напевов из моей юности» (орк. Берио)

«Ablösung im Sommer» из «Волшебного рога мальчика» (орк. Берио)

«Revelge» из «Волшебного рога мальчика»

«Urlicht» из «Волшебного рога мальчика»

«Rheinlegendchen» из «Волшебного рога мальчика»

«Ганс и Грета» из «Песен и напевов из моей юности» (орк.Берио)

МАЛЕР Симфония № 7 ми минор

Концерты пройдут:

Четверг, 26 октября 2023 г., 20:00. ǀ Хайфа, «Аудиториум»

Пятница, 27 октября 2023 г., 13:00. ǀ Аудитория Чарльза Бронфмана, Тель-Авив, «Гейхал ха-Тарбут»

Суббота, 28 октября 2023 г., 20:30. ǀ Иерусалимский театр, зал «Шеровер»

Билеты в кассе «Браво»: https://cursor.kassa.co.il/announce/75714

Photos by ©Roger Mastroianni, ©JuliaWesely

Организатор гастролей – Bimot Global

Автор текста: Лина Гончарская

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting