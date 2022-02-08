Наука поможет очистить улицы израильских городов: ДНК не обмануть!

Израиль – прекрасная страна с замечательными городами, новыми или, напротив, старинными улицами. Впечатление портит лишь одно: если засмотреться на красивые здания по сторонам улиц можно ненароком вступить в очень неприятную субстанцию. Вы, конечно же, понимаете, что мы имеем в виду.

Чтобы очистить наши города от отходов собачьей жизнедеятельности, предпринимаются самые разные меры: развешиваются специальные ящики с пакетами для уборки, ведется разъяснительная работа, пойманных нарушителей штрафуют. Но в последние годы на помощь городским властям приходят инновационные технологии.

Муниципалитет Ришон ле-Циона объявил о запуске нового проекта, который поможет сделать улицы города чистыми и комфортными для каждого жителя. Владельцев собак, не убирающих продукты жизнедеятельности своих четвероногих друзей, будут находить с помощью ДНК-теста.

Эта мера – лишь один из многих шагов, уже предпринятых городскими властями для искоренения этого явления, чтобы в конце концов обязать всех нерадивых хозяев убирать экскременты питомцев.

В рамках проекта, стоимость которого оценивается примерно в 4 миллиона шекелей, проведут генетические тесты всех собак, зарегистрированных в городе, а затем неубранные с городских улиц экскременты будут отправлять в лабораторию для исследования и идентификации. Таким образом, нарушители общественной чистоты смогут быть найдены и оштрафованы.

Инициатором проекта был Максим Бабицкий, заместитель мэра и ответственный за сферу безопасности в городе. «Неубранные экскременты – это большая неприятность, ухудшающая качество жизни каждого из нас, поэтому с этим необходимо покончить!» — говорит он.

Ришон ле-Цион занимает второе место в Израиле по количеству зарегистрированных собак: здесь их примерно 15 тысяч. После запуска данного проекта абсолютно всем владельцам псов придется сделать ДНК-тест своим питомцам, чтобы продлить регистрационную лицензию. Свежеиспечённые владельцы собак будут обязаны сдать тест во время процесса получения лицензии.

Кроме того, несколько недель назад муниципалитет объявил, что в дополнение к штрафу в размере 730 шек. хозяева животных будут заниматься уборкой городских улиц от отходов жизнедеятельности наших четвероногих друзей.

В 2021 году на городскую горячую линию поступило около 1800 жалоб возмущенных граждан о неубранных фекалиях. Для борьбы с этим явлением было проведено 860 усиленных рейдов.

«Мы заботимся о том, чтобы жители города могли передвигаться по чистым улицам! В последние месяцы я и генеральный директор муниципалитета участвовали в разработке революционных проектов по повышению уровня чистоты в городе. Я надеюсь, что с нашей помощью такое явление, как собачьи экскременты на городских улицах, будет полностью искоренено!» — заявляет мэр Ришон ле-Циона Раз Кинстлих.

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