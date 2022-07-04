Почему пот пахнет, и как избавиться от гипергидроза

14:45, Сегодня
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В этом году лето заставило себя ждать и пришло с некоторым опозданием. Помимо тех атрибутов, которые любят практически все – купального сезона, легкой одежды, длинного светового дня – оно принесло с собой и не самые приятные явления, например, повышенную потливость. Эта естественная физиологическая функция организма приводит некоторых людей в настоящее отчаяние.

Доктор Леавит Акерман, дерматолог и научный консультант бренда дермокосметики Vichy, объясняет, что такое пот и какие способы борьбы с повышенной потливостью существуют сегодня.

почему пот пахнет, и как избавиться от гипергидроза 4 июля, 2022

«Процесс потоотделения является нормальным и необходимым. Без него наше тело не смогло бы охлаждаться. Когда температура тела повышается, по любой причине, именно пот помогает её регулировать, заставляет тело охлаждаться, испаряясь с поверхности кожи. Так что, потение очень полезно для нашего здоровья, но многие хотели бы его избежать по эстетическим причинам.

Сам пот не имеет запаха. Неприятный запах вызывают микроорганизмы (бактерии и грибки), которые стремительно размножаются в горячей и влажной среде. А белки и жиры, выделяемые потовыми железами, становятся благоприятной почвой для их роста. Кто-то потеет больше, кто-то меньше, это индивидуальное свойство каждого организма, которое нельзя изменить.

И все-таки, можно ли повлиять на потоотделение и сопутствующий запах?

— Определенные продукты (алкоголь, острая пища, чеснок, приправа амба, горячий кофе и кофеин в целом) посылают мозгу сигнал, что тело разогревается, поэтому при их употреблении выделяется больше пота. Тем, кто страдает повышенной потливостью (гипергидрозом), следует стараться избегать этих продуктов, когда важно меньше потеть.

почему пот пахнет, и как избавиться от гипергидроза 4 июля, 2022

— Натуральные ткани, такие как хлопок, лучше впитывают влагу, а синтетические – полиэстер, лайкра и т.д. – хуже. Под ними тело еще больше нагревается и сильнее потеет. Тем, кто склонен к потливости, рекомендуется носить одежду из хорошо впитывающих и воздухопроницаемых тканей и чаще менять некоторые предметы туалета, например, носки.

— Средства для ухода за кожей и декоративная косметика с жирной и липкой текстурой при высокой температуре начинают «подтекать», особенно, если влажность воздуха тоже повышена. Поэтому в жаркое время года рекомендуется использовать более легкие кремы и комплексные продукты (например, увлажняющий крем с SPF, придающий коже оттенок), это позволяет экономить на слоях и наносить одно средство вместо трех.

— В жару следует чаще принимать душ с мылом и водой, особенно тщательно промывая места, склонные к чрезмерному потоотделению: складки тела, ноги, — как я уже говорила, неприятный запах возникает из-за роста микроорганизмов, а не из-за самого пота. После душа нужно хорошо промокнуть и просушить проблемные места. Старайтесь одеваться так, чтобы они хорошо проветривались, – носить легкую одежду из впитывающих тканей, открытую обувь и т. д/

— Очень важным фактором повышенного потоотделения является стресс, причем влияние тут обоюдное: чем больше вы потеете, тем больше дискомфорта испытываете, что в свою очередь усиливает стресс. Это состояние вызывается чрезмерной стимуляцией симпатической нервной системы, а потливость в таких случаях ограничивается областями подмышечных впадин, кистей рук и стоп.

— Чтобы уменьшить потоотделение и запах, рекомендуется использовать дезодоранты – обычные или антиперспиранты. Они выпускаются в виде спрея, стика или жидкости в флаконе с шариком и не имеют никакой разницы с точки зрения здоровья. Главное, чтобы средство было безопасным и эффективно работало.

почему пот пахнет, и как избавиться от гипергидроза 4 июля, 2022

Одной из основных проблем при использовании дезодорантов является раздражение кожи, вызываемое спиртом, или развитие аллергической реакции, обычно на отдушки и некоторые вещества, например, парабены. Когда кожа сильно потеет, она становится более уязвимой и чувствительной, поэтому очень важно использовать гипоаллергенные средства, а некоторым стоит предпочесть дезодоранты, не имеющие запаха. Еще важно, чтобы средство не было липким и не оставляло следов и пятен на одежде. Современные дезодоранты способны действовать в течение многих часов (шариковый дезодорант Vichy эффективен до 48 часов). Есть также специальные средства без отдушек и спирта, которые особенно подходят для использования после эпиляции или для чувствительной кожи. Существуют также более экологичные дезодоранты, например, антиперспирант-спрей для мужчин, который выпускается в меньшей упаковке и содержит в два раза меньше газа, но при этом сохраняет свою эффективность до 72 часов.

— Тем, кто страдает значительным потоотделением в подмышечных впадинах, можно сделать инъекции ботулотоксина – эффект от такого лечения сохраняется в течение полугода. При гипергидрозе ног и ладоней используют ионофорез — солевые ванночки со слабым электрическим током. У этого метода только один недостаток – процедуры нужно повторять постоянно, но зато он не имеет побочных эффектов. И конечно, есть вариант хирургического лечения, но прибегать к нему следует, лишь тщательно взвесив все за и против, потому что оно связано со значительными побочными эффектами, такими как компенсаторный гипергидроз».

Бренд дермокосметики Vichy предлагает к летнему сезону большой ассортимент дезодорантов с максимальной защитой для женщин и мужчин. В их состав входит термальная вода из источников Vichy с 15 природными минералами, которые помогают укрепить естетственный защитный барьер кожи. Дезодоранты не содержат спирта и парабенов, гипоаллергенны, прошли дерматологические испытания и признаны подходящими для использования на чувствительной коже. Рекомендуемая розничная цена: 49 шек. за 50 мл.

— Шариковый дезодорант-антиперсперант с защитой до 48 часов для предотвращения потоотделения в подмышечной впадине. Подходит для чувствительной кожи.

— Дезодорант-антиперспирант в форме спрея, действующий до 48 часов. Эффективно защищает от потоотделения и запаха. Не оставляет белых и желтых следов, не вызывает затвердевания ткани.

— Шариковый дезодорант-антиперсперант для чувствительной кожи, который можно использовать также после эпиляции, без отдушек и спирта.

— Шариковый минеральный дезодорант без солей алюминия и спирта. Эффективно нейтрализует запах пота до 48 часов, содержит 5 минералов, витамины группы В и термальную воду Vichy, дарит ощущение свежести.

— Дезодорант-антистресс, регулирующий избыточное потоотделение даже в стрессовых ситуациях на протяжении до 72 часов. Инновационная формула имеет нежную освежающую текстуру эмульсии и обладает приятным ароматом. Быстро высыхает при контакте с кожей, не оставляет ощущения липкости.

— Шариковый дезодорант против потоотделения с защитой до 48 часов, не оставляет белых и желтых следов и твердых участков на одежде.

— Шариковый дезодорант-антиперспирант для мужчин, эффективный до 72 часов, не содержит этилового спирта.

— Дезодорант-антиперспирант в форме спрея для мужчин, действует до 72 часов. Имеет аппликатор с точным действием и тройной интенсивностью рассеивания, обеспечивает высокую степень защиты, предотвращает появление неприятного запаха, не содержит спирта и не оставляет белых следов.

Продукция Vichy продается в частных аптеках по всей стране, отдельных филиалах фармацевтических сетей и в различных интернет-магазинах. Информацию об адресах ближайших аптек можно получить по телефону 09-7730800

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Автор материала:
Аарон Шендецкий
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