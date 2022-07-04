Почему пот пахнет, и как избавиться от гипергидроза

В этом году лето заставило себя ждать и пришло с некоторым опозданием. Помимо тех атрибутов, которые любят практически все – купального сезона, легкой одежды, длинного светового дня – оно принесло с собой и не самые приятные явления, например, повышенную потливость. Эта естественная физиологическая функция организма приводит некоторых людей в настоящее отчаяние.

Доктор Леавит Акерман, дерматолог и научный консультант бренда дермокосметики Vichy, объясняет, что такое пот и какие способы борьбы с повышенной потливостью существуют сегодня.

«Процесс потоотделения является нормальным и необходимым. Без него наше тело не смогло бы охлаждаться. Когда температура тела повышается, по любой причине, именно пот помогает её регулировать, заставляет тело охлаждаться, испаряясь с поверхности кожи. Так что, потение очень полезно для нашего здоровья, но многие хотели бы его избежать по эстетическим причинам.

Сам пот не имеет запаха. Неприятный запах вызывают микроорганизмы (бактерии и грибки), которые стремительно размножаются в горячей и влажной среде. А белки и жиры, выделяемые потовыми железами, становятся благоприятной почвой для их роста. Кто-то потеет больше, кто-то меньше, это индивидуальное свойство каждого организма, которое нельзя изменить.

И все-таки, можно ли повлиять на потоотделение и сопутствующий запах?

— Определенные продукты (алкоголь, острая пища, чеснок, приправа амба, горячий кофе и кофеин в целом) посылают мозгу сигнал, что тело разогревается, поэтому при их употреблении выделяется больше пота. Тем, кто страдает повышенной потливостью (гипергидрозом), следует стараться избегать этих продуктов, когда важно меньше потеть.

— Натуральные ткани, такие как хлопок, лучше впитывают влагу, а синтетические – полиэстер, лайкра и т.д. – хуже. Под ними тело еще больше нагревается и сильнее потеет. Тем, кто склонен к потливости, рекомендуется носить одежду из хорошо впитывающих и воздухопроницаемых тканей и чаще менять некоторые предметы туалета, например, носки.

— Средства для ухода за кожей и декоративная косметика с жирной и липкой текстурой при высокой температуре начинают «подтекать», особенно, если влажность воздуха тоже повышена. Поэтому в жаркое время года рекомендуется использовать более легкие кремы и комплексные продукты (например, увлажняющий крем с SPF, придающий коже оттенок), это позволяет экономить на слоях и наносить одно средство вместо трех.

— В жару следует чаще принимать душ с мылом и водой, особенно тщательно промывая места, склонные к чрезмерному потоотделению: складки тела, ноги, — как я уже говорила, неприятный запах возникает из-за роста микроорганизмов, а не из-за самого пота. После душа нужно хорошо промокнуть и просушить проблемные места. Старайтесь одеваться так, чтобы они хорошо проветривались, – носить легкую одежду из впитывающих тканей, открытую обувь и т. д/

— Очень важным фактором повышенного потоотделения является стресс, причем влияние тут обоюдное: чем больше вы потеете, тем больше дискомфорта испытываете, что в свою очередь усиливает стресс. Это состояние вызывается чрезмерной стимуляцией симпатической нервной системы, а потливость в таких случаях ограничивается областями подмышечных впадин, кистей рук и стоп.

— Чтобы уменьшить потоотделение и запах, рекомендуется использовать дезодоранты – обычные или антиперспиранты. Они выпускаются в виде спрея, стика или жидкости в флаконе с шариком и не имеют никакой разницы с точки зрения здоровья. Главное, чтобы средство было безопасным и эффективно работало.

Одной из основных проблем при использовании дезодорантов является раздражение кожи, вызываемое спиртом, или развитие аллергической реакции, обычно на отдушки и некоторые вещества, например, парабены. Когда кожа сильно потеет, она становится более уязвимой и чувствительной, поэтому очень важно использовать гипоаллергенные средства, а некоторым стоит предпочесть дезодоранты, не имеющие запаха. Еще важно, чтобы средство не было липким и не оставляло следов и пятен на одежде. Современные дезодоранты способны действовать в течение многих часов (шариковый дезодорант Vichy эффективен до 48 часов). Есть также специальные средства без отдушек и спирта, которые особенно подходят для использования после эпиляции или для чувствительной кожи. Существуют также более экологичные дезодоранты, например, антиперспирант-спрей для мужчин, который выпускается в меньшей упаковке и содержит в два раза меньше газа, но при этом сохраняет свою эффективность до 72 часов.

— Тем, кто страдает значительным потоотделением в подмышечных впадинах, можно сделать инъекции ботулотоксина – эффект от такого лечения сохраняется в течение полугода. При гипергидрозе ног и ладоней используют ионофорез — солевые ванночки со слабым электрическим током. У этого метода только один недостаток – процедуры нужно повторять постоянно, но зато он не имеет побочных эффектов. И конечно, есть вариант хирургического лечения, но прибегать к нему следует, лишь тщательно взвесив все за и против, потому что оно связано со значительными побочными эффектами, такими как компенсаторный гипергидроз».

Бренд дермокосметики Vichy предлагает к летнему сезону большой ассортимент дезодорантов с максимальной защитой для женщин и мужчин. В их состав входит термальная вода из источников Vichy с 15 природными минералами, которые помогают укрепить естетственный защитный барьер кожи. Дезодоранты не содержат спирта и парабенов, гипоаллергенны, прошли дерматологические испытания и признаны подходящими для использования на чувствительной коже. Рекомендуемая розничная цена: 49 шек. за 50 мл.

— Шариковый дезодорант-антиперсперант с защитой до 48 часов для предотвращения потоотделения в подмышечной впадине. Подходит для чувствительной кожи.

— Дезодорант-антиперспирант в форме спрея, действующий до 48 часов. Эффективно защищает от потоотделения и запаха. Не оставляет белых и желтых следов, не вызывает затвердевания ткани.

— Шариковый дезодорант-антиперсперант для чувствительной кожи, который можно использовать также после эпиляции, без отдушек и спирта.

— Шариковый минеральный дезодорант без солей алюминия и спирта. Эффективно нейтрализует запах пота до 48 часов, содержит 5 минералов, витамины группы В и термальную воду Vichy, дарит ощущение свежести.

— Дезодорант-антистресс, регулирующий избыточное потоотделение даже в стрессовых ситуациях на протяжении до 72 часов. Инновационная формула имеет нежную освежающую текстуру эмульсии и обладает приятным ароматом. Быстро высыхает при контакте с кожей, не оставляет ощущения липкости.

— Шариковый дезодорант против потоотделения с защитой до 48 часов, не оставляет белых и желтых следов и твердых участков на одежде.

— Шариковый дезодорант-антиперспирант для мужчин, эффективный до 72 часов, не содержит этилового спирта.

— Дезодорант-антиперспирант в форме спрея для мужчин, действует до 72 часов. Имеет аппликатор с точным действием и тройной интенсивностью рассеивания, обеспечивает высокую степень защиты, предотвращает появление неприятного запаха, не содержит спирта и не оставляет белых следов.

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