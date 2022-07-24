Трансплантология в Израиле: мифы и реальность

Ни одна отрасль медицины не обросла таким количеством мифов как трансплантология. Даже вакцинация, несмотря на всю конспирологию эпохи коронавируса, не смогла с ней сравниться.

Возможно, потому что нам все еще кажется чудом то, что органы одного человека могут работать в теле другого. Или же истоки стоит искать в книгах о чудовище доктора Франкенштейна и опытах профессора Преображенского. Как бы то ни было, но страшилок на тему пересадки органов очень много и большинство из них далеки от правды. Давайте же выясним, что на сегодняшний день правда, а что вымысел.

Миф 1: можно продать свой орган – почку, например.

Продажа почки – самая распространённая сказка. Т.е. теоретические продать ее можно, но законно это только в одной стране мира – Иране. В Израиле же это уголовное преступление, и попытка торговли органом с выездом за рубеж (потому что внутри страны это сделать невозможно) строго карается государством. В Израиле практикуются только альтруистические пожертвования почек, доли печени и некоторых тканей в рамках централизованной государственной системы. Любого желающего пожертвовать почку тщательно проверяют, даже если он является родственником нуждающегося в пересадке. Такие люди проходят медицинские и психологические обследования, специальные комиссии, на которых их даже пытаются отговорить. Потенциальным донорам рассказывают обо всех рисках (хотя их вероятность невысока) и в процессе беседы исподволь выясняют, не вызвано ли это решение финансовой заинтересованностью или угрозами. К тому же, если речь идет не о пожертвовании родственнику или близкому человеку, донор-альтруист не может выбирать, кому будет пересажен его орган – это определяется только очередностью и медицинскими показаниями. Стоит отметить, что альтруистическое донорство в Израиле набирает обороты – люди просто хотят спасать жизни. В 2021 году на 30% возросло число доноров-альтруистов, которые спасли жизнь незнакомым им людям: 243 человека в 2021 г. против 188 в 2020-м. На 10% выросли показатели по внутрисемейному донорству.

Миф 2: меня «разберут на органы» ради какого-нибудь олигарха или влиятельного чиновника.

Эта страшилка, как ни странно, продолжает гулять не только по просторам нашей доисторической родины, но даже тут, в Израиле. Дело в том, что в нашей стране всеми вопросами трансплантации занимается лишь одна организация – Национальный центр трансплантологии при министерстве здравоохранения. Пересадки выполняются только пациентам, зарегистрированным в этом центре, в соответствии с общей очередью, место в которой зависит от тяжести заболевания, срока ожидания и других медицинских показаний, а также от наличия карты донора «Ади» (ее обладателям полагаются льготы). Нет никакой возможности ускорить получение органа или сделать пересадку без очереди с помощью денег или полезных знакомств. Взятку дать некому, потому как нет одного человека или узкого круга людей, которые могут принять решение единолично.

Миф 3: мой орган могут похитить.

Этот миф также очень распространен, но чрезвычайно далек от истины. Вырезать орган может только опытный врач-трансплантолог с большой бригадой помощников и использованием особого высокотехнологичного оборудования. Необходимое оснащение и специалисты есть только в отделениях трансплантологии, в обычных больницах изъять орган невозможно. А представить ситуацию, что вас как-то тайно, без вашего ведома проверят в наших больницах, найдут того, с кем вы совместимы по медицинским показателям, вырежут ваш орган в несуществующих подпольных операционных или в гостиничном номере, бросив вас ванне со льдом и контрабандой переправят его за границу (поскольку в Израиле провести тайную пересадку — за гранью реальности) – это уже сюжет для Голливуда, а не жизнь. Просто так вырезать орган без проверок и смысла-то нет – хранится он недолго, а его совместимость с вероятным «заказчиком» очень сомнительна.

Миф 4: Я пенсионер/ больной и старый, мои органы никому не нужны.

Почти всегда это не так. Те или иные органы и ткани даже больных и пожилых людей наверняка смогут понадобиться для спасения чьей-либо жизни или здоровья. В Израиле были осуществлены посмертные пересадки от людей, давно перешагнувших 80-летний рубеж. В любом случае, решение принимается опытными врачами индивидуально, на основании полного спектра релевантных медицинских данных.

Миф 5: Если у меня есть карточка донора «Ади», в случае опасности для жизни меня не будут стараться спасти, чтобы мои органы пошли нуждающимся в пересадке.

В Израиле реаниматологи и все обычные врачи никоим образом не связаны с системой распределения органов и с врачами-трансплантологами. Врачи, спасающие вашу жизнь, понятия не имеют, есть ли у вас карточка «Ади». К тому же, даже при наличии карточки окончательное решение, жертвовать ли органы человека в случае трагического исхода или нет, все равно принимает его семья. Поэтому нет никакой связи между спасением вашей жизни и потребностью в донорских органах.

Миф 6. Мои органы могут пересадить врагам Израиля.

Согласно израильскому закону о трансплантации, органы от умерших израильтян могут пересаживаться исключительно гражданам страны в соответствии с медицинскими показаниями.

Когда один из руководителей Палестинской автономии — Саиб Арикат обратился с просьбой о пересадке легких в Израиле, он получил отказ. Также и ни один палестинский террорист не может быть включен в очередь ожидающих трансплантации в нашей стране. Лишь добровольное донорство почки от живых доноров существует между Израилем и рядом дружественных стран, когда для успешной пересадки почки используют метод перекрестной трансплантации – происходит обмен органами между странами, чтобы пересадить пациентам подходящий ему орган.

Миф 7. Органы у меня могу вырезать, если я впаду в кому.

Органы берутся только у человека, у которого зафиксирована смерть мозга. Ее наступление определяется с помощью современной высокочувствительной аппаратуры, а заключение выносит специальная медицинская комиссия. Данные проверок не оставляют сомнений, что мозг мертв, и это четко дифференцируется врачами и не может быть перепутано с комой, летаргическим сном или любой другой формой бессознательного состояния.

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что оформив карту донора «Ади», вы тем самым выразите свое личное желание пожертвовать органы для спасения других людей и получите преимущество в очереди на пересадку для себя и членов своей семьи в случае необходимости, но не подвергнете себя никакой опасности.

Оформить карту донора «Ади» может каждый израильтянин, начиная с 17 лет.

Подписаться на нее можно и на русском языке в интернете по адресу: https://bit.ly/3a2oZ3w

Ответы на любые вопросы о донорстве органов, которые остались неосвещенными в статье, можно получить на странице «Ади» в Фейсбуке