Как сейчас выглядят главные секс-символы 90-х

21:14, Вчера
Фоторепортажи
Красная дорожка картинка
Красная дорожка
Фото: depositphotos.com

Они были кумирами поколения, иконами стиля и объектами желания. Многие и сейчас являются объектами всеобщей любви. Давайте посмотрим как сейчас выглядят главные секс-символы 90-х.

Давайте посмотрим как за два десятилетия изменились актеры нашей юности.

Джонни Депп

 

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Публикация от Johnny Depp (@johnnydepp)

Киану Ривз

 

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Публикация от The Matrix Resurrections (@thematrixmovie)

Леонардо Ди Каприо

 

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Публикация от Leonardo DiCaprio (@leonardodicaprio)

Брэд Питт

 

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Публикация от Once Upon A Time In Hollywood (@onceinhollywood)

Том Круз

 

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Публикация от Tom Cruise (@tomcruise)

Мэтт Леблан

 

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Публикация от Matt LeBlanc (@mleblanc)

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Автор материала:
Кати Адхам
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