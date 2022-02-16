Красочные фото короткой программы на Олимпиаде, которую выиграла Валиева

Оказавшись в центре споров о допинге, которые потрясли эти Олимпиаду, 15-летняя Камила Валиева закончила свою короткую программу, оказавшись на первом месте в турнирной таблице.
Как только она откатала номер, девушка не сдеражала слез и закрыла глаза руками, подавленная неделей, в течение которой ее право на участие в Олимпиаде было под угрозой, и до сих пор ставится под сомнение.
Валиеву допустили к соревнованиям, несмотря на положительный тест на допинг менее двух месяцев назад. Ее короткая программа послужила первым шагом к олимпийской медали, которая может быть аннулирована до того, как она получит титул. Валиева промчалась мимо зоны интервью после соревнования и не останавилась, чтобы ответить на вопросы журналистов.
Ее напарница по команде Анна Щербакова, действующая чемпионка мира, заняла второе место, а Каори Сакамото из Японии показала свой лучший результат сезона и заняла третье место.
Предлагаем посмотреть самые красочные фото с выступлений фигуристок, занявших первые три места в короткой программе:
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