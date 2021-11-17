Согласно новым показаниям, Нетаниягу знал о незаконных подарках жены

Свежие показания свидетелей по одному из дел о взяточничестве против бывшего премьер-министра Биньямина Нетанияшу указывают на то, что он знал о незаконных подарках, якобы доставленных его жене богатыми благотворителями, сообщается во вторник.

Об этом пишет Times of Israel.

Дело 1000, одно из трех дел о взяточничестве против Нетаниягу, связано с подозрениями, что он незаконно принял около 200 тысяч долларов в виде подарков, таких как сигары и шампанское, от двух миллиардеров — израильского киномагната Арнона Милчана и австралийского магната Джеймса Пэкера.

Новая информация, сообщенная в понедельник, утверждает, что помимо известных на данный момент товаров, Нетаниягу также получил три браслета для своей жены Сары по ее просьбе, а также роскошные сумки и предметы одежды для нее.

Один из браслетов, изделие из золота от Buccellati, стоил более 40 тысяч долларов на момент покупки в 2015 году.

Хадас Кляйн, помощник и советник Мильчана, недавно рассказал следователям, что Сара Нетаниягу попросила вернуть купленный для нее браслет, потому что он не понравился ее мужу, сообщили во вторник ивритские СМИ.

Курсор также писал, что семья Нетаниягу просит продлить ей охрану за государственный счет. Семья лидера оппозиции Биньямина Нетаниягу попросила продлить ей охрану, предоставляемую за счет государства. Супругу политика Сару Нетаниягу, а также его сыновей Яира и Авнера последние 12 лет всюду сопровождали охранники и прикрепленный к ним автомобиль.

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