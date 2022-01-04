Лапид: Израиль поддерживает контакты с мировыми державами по ядерным соглашениям Ирана

Израиль поддерживает контакты с США и другими государствами, чтобы повлиять на ядерное соглашение с Ираном и сделать его как можно лучше, заявил министр иностранных дел Израиля Яир Лапид в понедельник.

Лапид сказал: «Мы не против всех соглашений», добавив: «Мы сидим за столом переговоров с державами и ведем переговоры о том, как заключить хорошее и выгодное соглашение. Мир учитывает мнение Израиля».

Об этом сообщает Algemeiner.

Ранее Лапид сообщал, что переговоры в Вене начались с высказывания «давайте быстро избавимся от этого, чтобы вернуться к другим вопросам», но «Но сейчас это центральный вопрос на глобальном столе всех лидеров ». Министр иностранных дел сказал, что Израилю «до некоторой степени удалось» заставить мир прислушаться к Израилю, добавив: «Мы гарантируем нашу свободу действий, не участвуя в соглашении».

В понедельник возобновились переговоры между Ираном и США, Великобританией, Францией, Россией, Китаем и Германией о продлении ядерного соглашения с Ираном 2015 года.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что хакеры из Ирана взломали известное израильское СМИ.

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