ООН призывает талибов обнародовать информацию о пропавших без вести журналистах

ООН призывает талибов публично объяснить, почему они задержали многих репортеров, поскольку опасения по поводу ограничений на СМИ и свободу слова в Афганистане усиливаются.

Миссия Организации Объединенных Наций в Афганистане во вторник призвала администрацию Талибана обнародовать подробности задержания двух афганских журналистов, пропавших накануне.

Об этом пишет JPost.

Представитель администрации Талибана Билал Карими заявил, что администрация расследует похищение этих людей, и отрицает, что они были арестованы.

«Растет озабоченность по поводу ограничений на СМИ и свободу слова. ООН призывает талибов обнародовать причины задержания этих… репортеров и уважать права афганцев», — заявила Миссия ООН по содействию Афганистану.

Али Асгари, менеджер новостей местной вещательной компании Ariana News, сообщил, что в понедельник днем были похищены два его журналиста, но личность похитителей не была установлена.

Опасения за безопасность ярых противников Талибана и известных женщин возросли после того, как исламистская группировка захватила власть в стране в августе после вывода иностранных войск. Многие активисты гражданского общества и защитники прав женщин бежали из страны.

Также во вторник представитель ООН по правам человека провел брифинг в Женеве, выразив серьезную озабоченность по поводу исчезновения шести человек в прошлом месяце в связи с протестами против прав женщин.

Курсор ранее писал, что ждет Афганистан после переговоров в Осло. Переговоры в Осло стали первой официальной поездкой исполняющего обязанности министра иностранных дел Афганистана Амира Хана Муттаки и его делегации в Европу

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