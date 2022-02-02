ООН призывает талибов обнародовать информацию о пропавших без вести журналистах

Миссия Организации Объединенных Наций в Афганистане во вторник призвала администрацию Талибана обнародовать подробности задержания двух афганских журналистов, пропавших накануне.
Об этом пишет JPost.
Представитель администрации Талибана Билал Карими заявил, что администрация расследует похищение этих людей, и отрицает, что они были арестованы.
«Растет озабоченность по поводу ограничений на СМИ и свободу слова. ООН призывает талибов обнародовать причины задержания этих… репортеров и уважать права афганцев», — заявила Миссия ООН по содействию Афганистану.
Али Асгари, менеджер новостей местной вещательной компании Ariana News, сообщил, что в понедельник днем были похищены два его журналиста, но личность похитителей не была установлена.
Опасения за безопасность ярых противников Талибана и известных женщин возросли после того, как исламистская группировка захватила власть в стране в августе после вывода иностранных войск. Многие активисты гражданского общества и защитники прав женщин бежали из страны.
Также во вторник представитель ООН по правам человека провел брифинг в Женеве, выразив серьезную озабоченность по поводу исчезновения шести человек в прошлом месяце в связи с протестами против прав женщин.
Курсор ранее писал, что ждет Афганистан после переговоров в Осло. Переговоры в Осло стали первой официальной поездкой исполняющего обязанности министра иностранных дел Афганистана Амира Хана Муттаки и его делегации в Европу
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