Ликуд призвал Ицхака Герцога назначить государственную комиссию по делу о шпионаже

Ярив Левин заявил, что все депутаты оппозиции должны сплотиться и сделать все для того, чтобы была назначена государственная комиссия по делу о злоупотреблении полицией Израиля полномочий.

Выступая перед своей фракцией «Ликуд», лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу избежал обвинения правительства в скандале со шпионским ПО в полиции, вместо этого он направил свое негодование на действия премьер-министра Нафтали Беннета в связи с кризисом коронавируса.

Об этом пишет Times of Israel.

«Он написал книгу под названием «как победить пандемию», теперь ему следует написать книгу «как проиграть пандемию»», — съязвил Нетаниягу.

Однако Ярив Левин все же затронул тему «дела Пегаса», призвав оппозицию сплотиться вокруг призыва к президенту Ицхаку Герцогу вмешаться и назначить государственную комиссию по расследованию обвинений, из-за которых, по его словам, «каждый гражданин волнуется за свою безопасность».

«Это не вопрос правых или левых. Это злоупотребление, в ужасной форме, огромной властью, данной правоохранительным органам. Их работа заключается в защите демократического общества, а не в его разрушении и создании ситуации, в которой мы живем в условиях теневого режима», — говорит он.

Курсор ранее писал, что стало известно, кто ещё стал жертвой неправомерного использования шпионского ПО полицией. Расследование показывает, что использование программного обеспечения NSO, не было «локальным» и не ограничивалось несколькими случаями. ПО стало одним из самых полезных инструментов, используемых полицией для сбора разведданных.

Также сообщалось, что министр общественной безопасности признал, что полиция использовала Pegasus без разрешения. Министр общественной безопасности Омер Бар-Лев впервые рассказал о новых сообщениях о том, что израильская полиция без ордера использовала шпионское ПО Pegasus для свержения бывшего премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

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