Саар: Люди должны быть осторожны с тем, что они хранят у себя в телефоне

Министр юстиции Израиля заявил, что кто-бы не приказал использовать шпионские программы — он будет наказан и понесет ответственность за свои действия.

Министр юстиции Гидеон Саар сказал в интервью 13 каналу, что он исходит из того, что его телефон могут взломать и раскрыть секреты, и другим тоже следует проявлять осторожность.

Об этом пишет Times of Israel.

На вопрос, проверял ли он, нет ли на его телефоне шпионской программы Pegasus, он ответил, что нет, и отметил, что несколько лет назад, когда ему сообщили, что одна из новостных организаций могла взломать его телефон, он просто выбросил его и купил новый.

«Я думаю, что человек, живущий в наше время, должен быть осторожным», — говорит он. Но когда его спросили, стоит ли израильтянам беспокоиться о том, что за ними шпионят, он пошел на попятную и предположил, что осторожными должны быть только те, кто имеет доступ к секретным материалам.

Он говорит, что необходимо провести «фундаментальное расследование», чтобы выяснить, использовала ли полиция шпионские программы для взлома телефонов без разрешения, и говорит, что все станет известно. «Если кто-то сделал что-то незаконное, он будет привлечен к ответственности. Сокрытия не будет», — говорит он.

Он говорит, что Израиль не может бросить свою полицию из-за скандала, поскольку «у нас нет запасных полицейских сил. Нет никого другого на переднем крае борьбы с преступностью».

Курсор ранее писал, что стало известно, кто ещё стал жертвой неправомерного использования шпионского ПО полицией. Расследование показывает, что использование программного обеспечения NSO, не было «локальным» и не ограничивалось несколькими случаями. ПО стало одним из самых полезных инструментов, используемых полицией для сбора разведданных.

Также сообщалось, что министр общественной безопасности признал, что полиция использовала Pegasus без разрешения. Министр общественной безопасности Омер Бар-Лев впервые рассказал о новых сообщениях о том, что израильская полиция без ордера использовала шпионское ПО Pegasus для свержения бывшего премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

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