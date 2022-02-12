Ганц приказал ЦАХАЛу подготовиться к эвакуации израильтян с Украины

Ганц провел консультации по этому вопросу с представителями служб безопасности. ЦАХАЛ получил указания подготовиться к возможности оказания помощи в эвакуации израильтян из Украины.

Министр обороны Бенни Ганц дал указание Армии обороны Израиля подготовиться к возможности оказания помощи в эвакуации израильтян из Украины, как сообщает его канцелярия.

По словам министра, любая помощь ЦАХАЛа будет «зависеть от сценариев и оценки ситуации».

Ганц провел сегодня консультации по этому вопросу с представителями служб безопасности, добавляет его канцелярия.

Ранее Курсор сообщал, что МИД Израиля призывает своих граждан, находящихся в Украине, покинуть страну. Министерство иностранных дел Израиля и Посольство Израиля в Украине призывают израильских граждан, находящихся на территории Украины, пересмотреть необходимость пребывания в этой стране и в любом случае избегать приближения к зонам повышенной опасности.

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