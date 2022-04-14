Ицхак Герцог проведет первый седер в компании солдат и репатриантов из Украины

Вместе с тремя их сыновьями к праздничной трапезе президента и первой леди присоединятся израильские солдаты, находящиеся в стране без родителей, а также семья новых репатриантов из Украины, спасшихся от войны.

Президент Израиля Ицхак Герцог, первая леди Михаль Герцог и их семья в пятницу вечером присоединятся к пасхальному столу в резиденции президента в Иерусалиме. Там также будут одинокие солдаты, новые репатрианты из Украины и посол США в Израиле Томас Нидис.

Праздничный стол был накрыт с акцентом на продукцию израильских дизайнеров. Крышки для мацы и тарелки для седера также были сделаны вручную израильскими дизайнерами.

В праздничной атмосфере гости ответят на традиционный вопрос: «Чем эта ночь отличается от всех других ночей?» и поделятся своим опытом и проблемами, связанными с приездом в Израиль.

Ранее в четверг президент Герцог направил поздравления с Песахом мировому еврейству.

Курсор ранее писал, что Силы безопасности Израиля готовятся к возможным провокациям в Песах. В четверг министр обороны Бени Ганц проведет оценку ситуации, чтобы обсудить детали того, как оборонное ведомство будет действовать во время праздника, который совпадает с Рамаданом и Пасхой.

Кроме того, названы самые популярные туристические направления среди израильтян на Песах. Удивительно, но выбор номер один для израильтян – Турция. Стамбул и Анталия возвращаются в список фаворитов благодаря растущим связям между Турцией и Израилем, приемлемым ценам на билеты, наличию рейсов (около 20 в день) и относительно короткому перелету.