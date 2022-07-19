Лапид и Ганц: Действия Хизбаллы могут привести к эскалации

Премьер-министр и министр обороны Израиля посетили пограничную линию с Ливаном и заявили, что Израиль заинтересован в стабильном и процветающем соседе, а не в войне.

Премьер-министр Яир Лапид и министр обороны Бени Ганц сегодня (во вторник) провели экскурсию по Северному командованию и пограничной линии с Ливаном, спустя день после падения планера, пересекшего израильскую территорию.

В поездке приняли участие глава Совета национальной безопасности Эяль Хульта, заместитель начальника Генштаба генерал-майор Герцли Халеви, командующий Северным командованием генерал-майор Амир Барам, военный секретарь премьер-министра Шай Клэппер.

По словам Лапида: «Государство Израиль подготовлено и готово действовать против любой угрозы. Нам не грозит конфронтация, но тот, кто попытается нанести ущерб нашему суверенитету или гражданам Израиля, очень быстро поймет, что совершил серьезную ошибку».

Лапид добавил: «Израиль заинтересован в Ливане как в стабильном и процветающем соседе, который не является платформой для терроризма «Хизбаллы» и не является инструментом Ирана. Деятельность «Хизбаллы» ставит под угрозу Ливан, его граждан и их благополучие».