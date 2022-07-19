Лапид и Ганц: Действия Хизбаллы могут привести к эскалации

16:39, Сегодня
Политика, Новости Израиля
яир лапид и бени ганц фото
Фото: Tomer Neuberg/FLASH90

Премьер-министр и министр обороны Израиля посетили пограничную линию с Ливаном и заявили, что Израиль заинтересован в стабильном и процветающем соседе, а не в войне.

Премьер-министр Яир Лапид и министр обороны Бени Ганц сегодня (во вторник) провели экскурсию по Северному командованию и пограничной линии с Ливаном, спустя день после падения планера, пересекшего израильскую территорию.

В поездке приняли участие глава Совета национальной безопасности Эяль Хульта, заместитель начальника Генштаба генерал-майор Герцли Халеви, командующий Северным командованием генерал-майор Амир Барам, военный секретарь премьер-министра Шай Клэппер.

По словам Лапида: «Государство Израиль подготовлено и готово действовать против любой угрозы. Нам не грозит конфронтация, но тот, кто попытается нанести ущерб нашему суверенитету или гражданам Израиля, очень быстро поймет, что совершил серьезную ошибку».

Лапид добавил: «Израиль заинтересован в Ливане как в стабильном и процветающем соседе, который не является платформой для терроризма «Хизбаллы» и не является инструментом Ирана. Деятельность «Хизбаллы» ставит под угрозу Ливан, его граждан и их благополучие».

Курсор ранее писал, что Насралла угрожает войной из-за спора о морской границе между Израилем и Ливаном. Лидер ливанской террористической организации «Хизбалла» Хасан Насралла сделал резкое предупреждение Израилю, заявив, что беспилотники, отправленные недавно на газовое месторождение Кариш, были «только началом».

Также сообщалось, что Насралла публично пригрозил Ганцу и поглумился над ЦАХАЛом. Насралла еще раз повторил угрозу «Хизбаллы» помешать Израилю добывать газ с газового месторождения Кариш и отверг попытки США выступить посредником между Иерусалимом и Бейрутом в их морском споре.

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Автор материала:
Аарон Шендецкий
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