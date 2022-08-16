Махмуд Аббас встретился с канцлером Германии

Аббас рассказал Шольцу о «продолжающейся агрессии Израиля против палестинского народа и его имущества, мусульманских и христианских святынь, а также о беспрецедентном ускорении строительства поселений и захвате земель».

Президент Палестинской автономии Махмуд Аббас встретился с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине.

Аббас просит Шольца признать государство Палестина и его полноправное членство в Организации Объединенных Наций.

Палестинский лидер также проинформировал немецкого лидера о «продолжающейся агрессии Израиля против палестинского народа и его имущества, мусульманских и христианских святынь, а также о беспрецедентном ускорении строительства поселений и захвате земель».

Ранее Курсор писал, что подведены итоги посещения Байденом Восточного Иерусалима. Бывший посол Израиля в ООН Дани Данон предупреждал о важности визита Байдена в Восточный Иерусалим. Речь американского президента содержала намеки на возобновление мира между Израилем и ПА.

Кроме этого, палестинцы заявили, что израильтяне «воткнули нам в спину нож». Официальные лица Палестинской администрации говорят, что Иерусалимская декларация и сопровождающие ее документы испортили настроение и атмосферу в Рамалле в преддверии визита президента США.

Ранее Курсор писал, что сегодня президент США намерен заявить об улучшениях жизни для палестинского населения. Американский президент в пятницу может рассказать об упрощении процедуры перехода через границу для палестинских арабов. Ожидается, что это произойдет при посещении больницы в Восточном Иерусалиме.