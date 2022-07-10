Абир Кара обдумывает создание собственной партии

Депутат Кнессета Абир Кара рассматривает вопрос о создании новой партии, если «Ямина» зайдет в политический тупик, говорится в сообщении. «Одна из самых важных ценностей в политике — быть верным своим друзьям», — заявил Кара.

Депутат Ямины Абир Кара рассматривает возможность создания собственной партии, которая будет называться «Либералит». По данным СМИ, Кара объявит о создании своей партии, если увидит, что Ямина зашла в политический тупик.

В сообщении говорится, что, естественно, Кара склоняется в Матана Каханы, который в настоящее время занимает пост заместителя министра по делам религии, и что он может принимать соответствующие решения.

Если Кара все же решит основать новую партию, еще предстоит выяснить, будет ли у этой партии достаточно сильная и лояльная база избирателей — то, чего, по мнению Кары, не хватает министру внутренних дел Айелет Шакед, которая в настоящее время возглавляет «Ямину».

На прошлой неделе Кара сказал в интервью радиостанции 103 FM: «Одна из самых важных ценностей в политике — быть верным своим друзьям и своей группе, и те, кто так поступает, также верны стране».

«Когда вы не верны своим друзьям, это чревато долгосрочными издержками. Это не разногласие левых или правых — в лояльности есть большая ценность».