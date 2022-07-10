Абир Кара обдумывает создание собственной партии

Депутат Ямины Абир Кара рассматривает возможность создания собственной партии, которая будет называться «Либералит». По данным СМИ, Кара объявит о создании своей партии, если увидит, что Ямина зашла в политический тупик.
В сообщении говорится, что, естественно, Кара склоняется в Матана Каханы, который в настоящее время занимает пост заместителя министра по делам религии, и что он может принимать соответствующие решения.
Если Кара все же решит основать новую партию, еще предстоит выяснить, будет ли у этой партии достаточно сильная и лояльная база избирателей — то, чего, по мнению Кары, не хватает министру внутренних дел Айелет Шакед, которая в настоящее время возглавляет «Ямину».
На прошлой неделе Кара сказал в интервью радиостанции 103 FM: «Одна из самых важных ценностей в политике — быть верным своим друзьям и своей группе, и те, кто так поступает, также верны стране».
«Когда вы не верны своим друзьям, это чревато долгосрочными издержками. Это не разногласие левых или правых — в лояльности есть большая ценность».
Также мы писали, что Лапид поговорил с королем Иордании Абдаллой II. В ходе беседы лидеры обсудили необходимость укрепления и углубления сотрудничества и отношений между Израилем и Иорданией, предстоящий визит президента США Байдена.
Ранее наш сайт сообщал, что СМИ озвучили шансы партии Тиква Хадаша на предстоящих выборах. Если партия «Тиква Хадаша» Гидеона Саар не преодолеет порог, его голоса будут аннулированы. Одной партии в нынешнем коалиционном блоке может быть достаточно не пройти порог, чтобы обеспечить возвращение к власти главы оппозиции Биньямина Нетаниягу.
Кроме того, редакция Курсора писала, что блок Нетаниягу впервые набрал 61 голос в опросах. Последний опрос впервые показывает, что блок во главе с лидером «Ликуда» Биньямином Нетаниягу получит 61 место на предстоящих выборах, что позволит бывшему премьер-министру сформировать узкое правое правительство.