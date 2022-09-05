Американский генерал: Штаты готовы к прекращению существования рф в ее нынешнем виде

Военные цели США должны включать «деимпериализацию» россии, ведь сейчас происходит конец рф* в ее нынешнем виде и нужно быть готовым к этому.

Об этом в твиттере написал американский генерал Бен Годжес.

«Мне кажется, что мы видим начало конца российской федерации в ее нынешнем виде. Мы должны быть готовы к этому. Мы не были готовы к концу СССР», – твитнул экс-командующий войсками США в Европе.

Таким образом, он прокомментировал слова бывшего посла США в НАТО Курта Волкера о том, что «империалистические войны» рф против ее соседей начались не в Украине, а в Грузии, и «мы не можем забывать, что россия все еще находится в Грузии».

Ранее «Курсор» писал, решится ли российская элита на переворот в Кремле. В СМИ распространяются слухи о том, что российская элита очень недовольна действиями владимира путина. Однако отстранить его от власти никто не может.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!