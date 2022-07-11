Аналитик: Ганц может занять пост премьер-министра

Министры Саар и Ганц «пытаются вырваться из мертвой хватки премьер-министра Лапида», — говорит политолог Амит Сигал. «Если они добьются успеха, премьерство Ганца определенно в силе», — продолжил он.

Амит Сегал, политический аналитик 12-го канала новостей, считает, что успех совместной кампании «Тиква Хадаша» и «Кахоль Лаван» может привести министра обороны Бени Ганца, возглавляющего «Синих и белых», к креслу премьер-министра.

В воскресенье вечером Ганц и министр юстиции Гидеон Саар, возглавляющий «Тиква Хадаша», объявили, что будут вместе участвовать в ноябрьских выборах.

Выступая на радиостанции 103 FM, Сегал сказал: «Вчера шла подготовка к судьбоносному событию: Была предпринята попытка изменить направление «движения воды» на выборах. Она устремилась в известном нам направлении — два лагеря, с двумя наконечниками стрел. На одной стороне — вопрос о том, есть ли у [члена Ликуда Биньямина] Нетаниягу61 [место в Кнессете], а на другой — [временный премьер-министр Яир] Лапид».

«Саар и Ганц пытаются освободиться от удушающей хватки Лапида. Если они добьются успеха, премьерство Ганца определенно в силе».

Ранее в понедельник член Ликуда Шломо Кархи заявил в интервью 103 FM, что, по его мнению, совместная партия «упадет до размеров [партии] Ганца до объединения, примерно до 10-11 мест. От этого выиграют либо правый блок, либо люди, которые сидят дома и не верят в Саара».