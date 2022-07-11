Аналитик: Ганц может занять пост премьер-министра

16:38, Сегодня
Политика, Новости Израиля, Zahav
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Фото: Noam Revkin Fenton/Flash90

Министры Саар и Ганц «пытаются вырваться из мертвой хватки премьер-министра Лапида», — говорит политолог Амит Сигал. «Если они добьются успеха, премьерство Ганца определенно в силе», — продолжил он.

Амит Сегал, политический аналитик 12-го канала новостей, считает, что успех совместной кампании «Тиква Хадаша» и «Кахоль Лаван» может привести министра обороны Бени Ганца, возглавляющего «Синих и белых», к креслу премьер-министра.

В воскресенье вечером Ганц и министр юстиции Гидеон Саар, возглавляющий «Тиква Хадаша», объявили, что будут вместе участвовать в ноябрьских выборах.

Выступая на радиостанции 103 FM, Сегал сказал: «Вчера шла подготовка к судьбоносному событию: Была предпринята попытка изменить направление «движения воды» на выборах. Она устремилась в известном нам направлении — два лагеря, с двумя наконечниками стрел. На одной стороне — вопрос о том, есть ли у [члена Ликуда Биньямина] Нетаниягу61 [место в Кнессете], а на другой — [временный премьер-министр Яир] Лапид».

«Саар и Ганц пытаются освободиться от удушающей хватки Лапида. Если они добьются успеха, премьерство Ганца определенно в силе».

Ранее в понедельник член Ликуда Шломо Кархи заявил в интервью 103 FM, что, по его мнению, совместная партия «упадет до размеров [партии] Ганца до объединения, примерно до 10-11 мест. От этого выиграют либо правый блок, либо люди, которые сидят дома и не верят в Саара».

Курсор ранее писал, что Яир Голан призвал объединить партии Мерец и Аводу. После того, как стало известно о заключении соглашения между «Тиква Хадаша» и «Кахоль-Лаван» о выдвижении своей кандидатуры на выборах, член Мерец Яир Голан, который баллотируется на пост главы своей партии, призывает к созданию аналогичного союза на левом фланге.

Также сообщалось, что блок Нетаниягу впервые набрал 61 голос в опросах. Последний опрос впервые показывает, что блок во главе с лидером «Ликуда» Биньямином Нетаниягу получит 61 место на предстоящих выборах, что позволит бывшему премьер-министру сформировать узкое правое правительство.

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Автор материала:
Аарон Шендецкий
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