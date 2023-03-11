Аргентинский министр публично выступил с нападками на Израиль

Министр окружающей среды и устойчивого развития Аргентины Хуан Кабандие раскритиковал действия ЦАХАЛа во время рейда, который прошел в Иудее и Самарии.

«Израильские силы убили 6 палестинцев в лагере беженцев на Западном берегу. В целом, за 2023 год были убиты 46 палестинцев. Израильская оккупация и нападения должны быть прекращены, и право палестинского народа на самоопределение должно быть закреплено», — написал министр Хуан Кабандие в своем твиттере.

Fuerzas israelíes asesinaron a 6 palestinos en un campo de refugiados en Cisjordania, sumando más de 40 palestinos asesinados en 2023. La ocupación y ataque israelí deben finalizar y se debe consagrar el derecho a la autodeterminación del pueblo palestino. https://t.co/qiuKnZKpZb — Juan Cabandié (@juancabandie) March 8, 2023

Напомним, что израильские силы проводили рейд, в ходе которого они обнаружили лицо, ответственное за террористический акт 26 февраля в Хаваре, когда два израильских брата были застрелены палестинским боевиком, открывшим огонь с близкого расстояния. Он обстрелял их машину на шоссе 60, после чего скрылся с места происшествия.

В свою очередь, комментарий министра прозвучал после очередного теракта, произошедшего в этот четверг в центре Тель-Авива, в результате которого пострадали трое человек, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.

По данным полиции, нападавший открыл огонь по людям, сидевшим перед столовой на углу улиц Дизенгоф и Бен-Гурион. Затем он скрылся с места происшествия, стреляя в других людей в этом районе, прежде чем был убит в перестрелке с полицейскими.

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