Нападение на магазин семьи Месси: президент Аргентины выступил с заявлением

«Я проснулся от очень неприятных новостей», — сказал президент Аргентины Альберто Фернандес.

Президент Аргентины Альберто Фернандес заявил, что он обеспокоен недавним инцидентом, который может свидетельствовать о возможной угрозе для звезды «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Лионеля Месси.

Напомним, что в четверг группа неизвестных открыла огонь по продуктовому магазину, который принадлежит родственникам Месси.

Новость была истолкована как угроза капитану сборной Аргентины.

Альберто Фернандес сообщил, что он обеспокоен этой новостью. Он заявил, что разрабатываются планы по сдерживанию актов насилия в стране.

«[В четверг] я проснулась от очень неприятных новостей. Я немедленно связался с [мэром Пабло Явкиным] [и] поговорил напрямую с начальником штаба. Мы много делаем, но, очевидно, нужно будет сделать еще что-то. Проблема насилия и организованной преступности очень серьезная», — сказал он.

Инцидент может снизить любые возможные шансы Лионеля Месси вернуться в родную страну, чтобы завершить футбольную карьеру.

Многие аргентинцы надеятся, что звезда «ПСЖ» может вернуться в клуб детства «Ньюэллс Олд Бойз». Контракт 35-летнего форварда с «ПСЖ» в настоящее время истекает, и ходит много слухов о его будущем.

Лионель Месси на данный момент забил впечатляющие 17 голов и сделал 16 результативных передач за «ПСЖ» во всех соревнованиях в этом сезоне.

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