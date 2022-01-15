Авигдор Либерман заразился коронавирусом

В течении следующих несколько дней он будет находится в карантине в своём доме.

Министр финансов Авигдор Либерман в субботу сдал положительный анализ на COVID-19.

Об этом пишет JPost.

«Я чувствую себя хорошо и проведу карантин в своем доме в течение следующих нескольких дней», — сообщил министр финансов в Твиттере в субботу днем.

ערב טוב לכולם.

במהלך השבת נמצאתי חיובי לקורונה.

אני מרגיש טוב ואעבור את הבידוד בימים הקרובים בביתי שבנוקדים.

אמשיך להוביל מדיניות כלכלית אחראית גם מהבית, לעקוב אחר הנתונים ולתכנן צעדים קדימה.

שמרו על עצמכם, שבוע טוב! — אביגדור ליברמן (@AvigdorLiberman) January 15, 2022

Ранее редакция Курсора сообщала, что о конце пандемии в 2022 году также высказались и во Всемирной организации здравоохранения.

Также мы писали, что ученые обнаружили необычный симптом у больных штаммом Омикрон.

Еще напомним, что ученые рассказали, почему люди могут месяцами болеть коронавирусом. Как рассказала Юстина Ферт-Бобер, которая также занималась исследованием, это делает инфекцию коронавируса уникальной. Из-за формирования аутоантител человек может болеть куда дольше, чем другими заболеваниями со схожими симптомами.

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