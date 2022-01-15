Авигдор Либерман заразился коронавирусом

18:38, 15 января 2022
Политика, Новости Израиля, Коронавирус, Zahav
Авигдор Либерман фото
Авигдор Либерман
Фото: Olivier Fitoussi/Flash90

В течении следующих несколько дней он будет находится в карантине в своём доме.

Министр финансов Авигдор Либерман в субботу сдал положительный анализ на COVID-19.

Об этом пишет JPost.

«Я чувствую себя хорошо и проведу карантин в своем доме в течение следующих нескольких дней», — сообщил министр финансов в Твиттере в субботу днем.

Ранее редакция Курсора сообщала, что о конце пандемии в 2022 году также высказались и во Всемирной организации здравоохранения.

Также мы писали, что ученые обнаружили необычный симптом у больных штаммом Омикрон.

Еще напомним, что ученые рассказали, почему люди могут месяцами болеть коронавирусом. Как рассказала Юстина Ферт-Бобер, которая также занималась исследованием, это делает инфекцию коронавируса уникальной. Из-за формирования аутоантител человек может болеть куда дольше, чем другими заболеваниями со схожими симптомами.

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Автор материала:
Алекс Арнав
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