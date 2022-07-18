Авив Кохави прибыл в Марокко с первым официальным визитом

Завтра он встретится с министром обороны Марокко Абделлатифом Лудийи и генеральным инспектором Королевских вооруженных сил Бельхиром Эль Фаруком.

Глава Армии обороны Израиля Авив Кохави приземлился в Марокко, начав свой первый официальный визит.

Кохави — первый глава израильской армии, посетивший североафриканскую страну.

Завтра он встретится с министром обороны Марокко Абделлатифом Лудийи, генеральным инспектором Королевских вооруженных сил Бельхиром Эль Фаруком и другими высокопоставленными чиновниками оборонного ведомства, сообщает ЦАХАЛ.

«Цель визита — учиться друг у друга и обмениваться знаниями, и он является частью общих усилий ЦАХАЛа по расширению военного сотрудничества с другими странами», — говорится в сообщении военного ведомства.

«Курсор» информировал о заявлении Ганца: В следующий раз мы уничтожим всю инфраструктуру Газы. Глава Минобороны предупредил, что при следующей атаке ЦАХАЛ воспользуется возможностью и полностью ликвидирует инфраструктуру Газы.

Наш сайт писал, что в ЦАХАЛе рассказали, что стало предлогом для удара по объекту ХАМАСа. Ран Кочав заявил, что ЦАХАЛ воспользовался поводом ракетного удара со стороны Газы и ответил разрушением подземного объекта ХАМАСа по производству ракет.

Мы сообщали, что палестинские боевики обстреляли солдат ЦАХАЛа во время рейда по Иудее и Самарии. Машины с солдатами Армии обороны Израиля были атакованы в Тубасе с помощью оружия и бутылок с зажигательной смесью. Ответный огонь уничтожил двоих экстремистов.