Байден: Дипломатия — лучший способ противостоять Ирану

Президент США не согласился со словами Лапида и заявил, что считает, что результатов в переговорах с Ираном можно добиться только дипломатическим путем.

Президент США Джо Байден публично выразил несогласие с тем, что премьер-министр Яир Лапид настаивает на том, что дипломатия не остановит ядерную программу Ирана.

«Я по-прежнему считаю, что дипломатия — лучший способ», — говорит он.

В то же время, Байден говорит, что Соединенные Штаты Америки «железно привержены безопасности Израиля».

«Мы позаботимся о том, чтобы Израиль мог защитить себя сам».

Байден ответил, что его визит вызвал в его сердце «глубокую любовь и уважение к Израилю». Также он подчеркнул, что США будут «продолжать работать над достижением мира между Израилем и палестинцами путем переговоров».

Американский лидер говорит, что «Израиль должен оставаться независимым, демократическим еврейским государством».

«Лучшим способом достижения этого остается решение о двух государствах для двух народов, оба из которых имеют глубокие и древние корни на этой земле».

Все, что отдаляет стороны от этого, «вредит долгосрочной безопасности Израиля».

Ранее Курсор писал, что Байден посетил выставку оборонных технологий Израиля. Президент США Джо Байден прибыл на демонстрационную площадку Министерства обороны в аэропорту, чтобы получить секретный брифинг от министра обороны Бенни Ганца и других представителей органов безопасности, включая начальника штаба ЦАХАЛа Авива Кохави.