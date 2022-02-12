Байден и Путин начали телефонный разговор

Путин хотел, чтобы телефонный разговор состоялся в понедельник, но Байден настаивал на том, чтобы он состоялся раньше, поскольку американская разведка зафиксировала, по словам Белого дома, все больше признаков того, что Россия может вскоре вторгнуться в Украину.

Президенты Джо Байден и Владимир Путин начали свой разговор по Украине, поскольку США предупреждают, что российское вторжение в соседнюю страну может быть неизбежным.

Их разговор начался сегодня в 11:04 утра по восточному времени, сообщает Белый дом.

Официальные лица США вновь предупреждают, что наращивание Россией наступательной воздушной, наземной и морской огневой мощи вблизи Украины достигло такой степени, что она может вторгнуться в любой момент.

В сегодняшнем совете Госдепартамента по организации поездок говорится, что большинству американских сотрудников посольства в Киеве приказано покинуть страну.

Ранее Курсор сообщал, что МИД Израиля призывает своих граждан, находящихся в Украине, покинуть страну. Министерство иностранных дел Израиля и Посольство Израиля в Украине призывают израильских граждан, находящихся на территории Украины, пересмотреть необходимость пребывания в этой стране и в любом случае избегать приближения к зонам повышенной опасности.

Также мы писали, что госдепартамент США приказал сотрудникам посольства покинуть Украину. Госдепартамент США приказал сотрудникам посольства США покинуть Украину на фоне роста напряженности в отношениях с Россией.

Еще редакция нашего сайта сообщала, что сразу несколько СМИ назвали даты вероятного полномасштабного вторжения России в Украину.

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