Бывший посол США в ООН раскритиковала подход Байдена к Ирану

По словам Никки Хейли, то, что делает администрация Байден — это пощечина Израилю и тем арабским странам на Ближнем Востоке, которые являются американскими союзниками.

Бывший посол Соединенных Штатов в ООн Никки Хейли заявила, что Штаты встали на опасный путь. Речь идет об отношении администрации президента США Джо Байдена к Ирану.

Об этом она рассказала в интервью National Review.

Она напомнила, что Иран продает беспилотники россии*, а также атакует американские войска. При этом Байден собирается заключить сделку с аятоллами Исламской Республики.

«Это пощечина Израилю и нашим арабским союзникам, которая опасна для Америки», — сказала она.

По мнению Хейли, отказываясь противостоять Ирану, Байден демонстрирует слабость в то время, когда США должны демонстрировать силу.

Ранее Курсор сообщал, что США привержены тому, чтобы Иран никогда не смог получить ядерное оружие. По крайней мере, об этом заявил президент США Джо Байден в субботу, выступая на саммите с шестью странами Персидского залива, Египтом, Иорданией и Ираком в Джидде в ходе своей исторической поездки по Ближнему Востоку.

Ранее редакция нашего портала писала, что в россии предлагают объявить Байдена в международный розыск.