Байден назвал захват заложников в техасской синагоге «актом террора»

Президент США Джо Байден назвал захват заложников в синагоге Техаса «актом террора» и подтвердил, что нападавший, который позже погиб, добивался освобождения осужденной террористки Аафии Сиддики.

Об этом пишет Times Of Israel.

«Это был акт террора», который был связан с «человеком, который был арестован 15 лет назад и уже 10 лет находится в тюрьме», — сказал Байден в комментариях журналистам во время посещения организации по борьбе с голодом в Филадельфии.

President Biden briefly spoke about the Texas synagogue hostage situation while volunteering at Philabundance, a hunger relief organization in Philadelphia, Pennsylvania pic.twitter.com/Jsnhhh1JMJ

— Bloomberg Quicktake (@Quicktake) January 16, 2022