Байден назвал захват заложников в техасской синагоге «актом террора»

Президент США Джо Байден назвал захват заложников в синагоге Техаса «актом террора» и подтвердил, что нападавший, который позже погиб, добивался освобождения осужденной террористки Аафии Сиддики.

Об этом пишет Times Of Israel.

«Это был акт террора», который был связан с «человеком, который был арестован 15 лет назад и уже 10 лет находится в тюрьме», — сказал Байден в комментариях журналистам во время посещения организации по борьбе с голодом в Филадельфии.

President Biden briefly spoke about the Texas synagogue hostage situation while volunteering at Philabundance, a hunger relief organization in Philadelphia, Pennsylvania pic.twitter.com/Jsnhhh1JMJ — Bloomberg Quicktake (@Quicktake) January 16, 2022

Курсор ранее писал, что полиция США усиливает меры безопасности для евреев в крупных городах. Полиция Нью-Йорка, Лос-Анджелеса и Далласа усилила патрулирование еврейских районов в субботу после того, как злоумышленник взял в заложники евреев в синагоге в городе Колливилл, штат Техас.

Также сообщалось, что нападавший в Техасе требовал освобождения женщины, которая обвинила Израиль в своем тюремном заключении. Мужчина, который, по словам властей, держал заложников в синагоге в Техасе в субботу, потребовал освобождения пакистанской женщины, которая находится в заключении неподалеку по обвинению в попытке убить американских военнослужащих в Афганистане.

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