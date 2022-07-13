Байден: Нормализация отношений между Саудовской Аравией и Израилем «займет много времени»

Байден заявил, что «чем больше Израиль будет интегрирован в регион как равный и принятый, тем больше вероятность того, что в будущем он сможет прийти к соглашению с палестинцами».

Президент США Джо Байден сказал израильским СМИ, что, хотя он надеется на начало установления более тесных связей между Израилем и Саудовской Аравией, полная нормализация «займет много времени».

Байден заявил, что прямой рейс между Израилем и Саудовской Аравией — это «ради стабильности на Ближнем Востоке».

«В подавляющих интересах Соединенных Штатов Америки иметь больше стабильности на Ближнем Востоке», — говорит Байден. «В интересах Соединенных Штатов и всего региона, чтобы Израиль был более интегрирован в регион и принимался как равный».

Полная нормализация отношений с Саудовской Аравией, по его словам, «займет много времени».

Ранее Курсор писал, что Байден посетил выставку оборонных технологий Израиля. Президент США Джо Байден прибыл на демонстрационную площадку Министерства обороны в аэропорту, чтобы получить секретный брифинг от министра обороны Бенни Ганца и других представителей органов безопасности, включая начальника штаба ЦАХАЛа Авива Кохави.

Наша редакция писала, что посол США заявил, что Джо Байден всегда будет выступать за решение о двух государствах. Посол США в Израиле Том Найдс заявил, что цель визита президента США Джо Байдена — подчеркнуть, почему американо-израильские отношения важны для израильтян и американцев, евреев, мусульман и христиан.