Байден осудил россию за ядерные угрозы на фоне вторжения в Украину

Маргарита Симоньян, главный редактор государственных российских СМИ RT и Sputnik, предупредила, что западные санкции и поддержка Украины могут привести к «полному уничтожению» страны, говорится в сообщении Daily Beast.

Президент США Джо Байден в четверг упрекнул Москву за «пустые комментарии» о возможном применении ядерного оружия и заявил, что будет просить Конгресс о выделении 33 миллиардов долларов на дальнейшее вооружение и поддержку Украины.

«Мы не нападаем на россию», — сказал Байден в заявлении Белого дома. «Мы помогаем Украине защищаться от российской агрессии».

«Стоимость этой борьбы не дешевая. Но уступки агрессии будет стоить еще дороже, если мы позволим этому случиться», — сказал Байден.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал предложение Байдена «важным шагом» и «необходимым».

Курсор ранее писал, что Байден даст Украине еще больше денег и оружия, несмотря на угрозы россии. Байден заявил, что США не нападают на россию*, а помогают Украине защищаться от российской агрессии. Кроме того, США не допустят, чтобы россия использовала свои нефть и газ, чтобы избежать последствий западных санкций.