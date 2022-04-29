Байден осудил россию за ядерные угрозы на фоне вторжения в Украину

Президент США Джо Байден в четверг упрекнул Москву за «пустые комментарии» о возможном применении ядерного оружия и заявил, что будет просить Конгресс о выделении 33 миллиардов долларов на дальнейшее вооружение и поддержку Украины.
«Мы не нападаем на россию», — сказал Байден в заявлении Белого дома. «Мы помогаем Украине защищаться от российской агрессии».
«Стоимость этой борьбы не дешевая. Но уступки агрессии будет стоить еще дороже, если мы позволим этому случиться», — сказал Байден.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал предложение Байдена «важным шагом» и «необходимым».
Курсор ранее писал, что Байден даст Украине еще больше денег и оружия, несмотря на угрозы россии. Байден заявил, что США не нападают на россию*, а помогают Украине защищаться от российской агрессии. Кроме того, США не допустят, чтобы россия использовала свои нефть и газ, чтобы избежать последствий западных санкций.
Также сообщалось, что в США предупреждают, что война в Украине далека от завершения. По словам государственного секретаря Энтони Блинкен, несмотря на отступление российских военных из-под Киева и победы ВСУ, война россии* против Украины еще «далека от завершения».
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!