Байден получил отрицательный результат теста на COVID-19

Американский президент, по заявлению личного врача, полностью вылечился от коронавируса и уже сегодня прекратит свою изоляцию. Байден проболел около недели.

Президент США Джо Байден получил отрицательный тест на COVID-19 и закончит свою изоляцию, сообщил его врач.

Согласно заявлению врача Белого дома, главнокомандующий дважды сдавал отрицательный тест и «почти полностью» излечился от симптомов.

Байден сдал положительный анализ на вирус на прошлой неделе после возвращения из поездки на Ближний Восток.

Курсор ранее писал, что врач Байдена рассказал о состоянии заболевшего коронавирусом президента США. Врач Байдена сказал, что температура президента вернулась к норме, и он продолжает испытывать насморк, усталость и время от времени кашель через день после постановки диагноза COVID-19.

Кроме того, симптомы COVID-19 у Байдена почти полностью исчезли. Личный врач американского президента заявил, что жизненные показатели Байдена остаются абсолютно нормальными. Байден принимает Паксловид, который помогает снизить вероятность тяжелого заболевания от COVID-19