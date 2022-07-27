Байден получил отрицательный результат теста на COVID-19

Президент США Джо Байден получил отрицательный тест на COVID-19 и закончит свою изоляцию, сообщил его врач.
Согласно заявлению врача Белого дома, главнокомандующий дважды сдавал отрицательный тест и «почти полностью» излечился от симптомов.
Байден сдал положительный анализ на вирус на прошлой неделе после возвращения из поездки на Ближний Восток.
Курсор ранее писал, что врач Байдена рассказал о состоянии заболевшего коронавирусом президента США. Врач Байдена сказал, что температура президента вернулась к норме, и он продолжает испытывать насморк, усталость и время от времени кашель через день после постановки диагноза COVID-19.
Кроме того, симптомы COVID-19 у Байдена почти полностью исчезли. Личный врач американского президента заявил, что жизненные показатели Байдена остаются абсолютно нормальными. Байден принимает Паксловид, который помогает снизить вероятность тяжелого заболевания от COVID-19
Также трое израильтян заразились новым вариантом коронавируса. Эпидемия коронавируса в Израиле все никак не может подойти к концу — сегодня стало известно о трех гражданах, которые вернулись из других стран зараженными новой мутацией COVID-19.