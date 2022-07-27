Байден получил отрицательный результат теста на COVID-19

18:39, Сегодня
Политика, Коронавирус, Мировые новости
джозеф байден фото
Фото: instagram.com/joebiden

Американский президент, по заявлению личного врача, полностью вылечился от коронавируса и уже сегодня прекратит свою изоляцию. Байден проболел около недели.

Президент США Джо Байден получил отрицательный тест на COVID-19 и закончит свою изоляцию, сообщил его врач.

Согласно заявлению врача Белого дома, главнокомандующий дважды сдавал отрицательный тест и «почти полностью» излечился от симптомов.

Байден сдал положительный анализ на вирус на прошлой неделе после возвращения из поездки на Ближний Восток.

Курсор ранее писал, что врач Байдена рассказал о состоянии заболевшего коронавирусом президента США. Врач Байдена сказал, что температура президента вернулась к норме, и он продолжает испытывать насморк, усталость и время от времени кашель через день после постановки диагноза COVID-19.

Кроме того, симптомы COVID-19 у Байдена почти полностью исчезли. Личный врач американского президента заявил, что жизненные показатели Байдена остаются абсолютно нормальными. Байден принимает Паксловид, который помогает снизить вероятность тяжелого заболевания от COVID-19

Также трое израильтян заразились новым вариантом коронавируса. Эпидемия коронавируса в Израиле все никак не может подойти к концу — сегодня стало известно о трех гражданах, которые вернулись из других стран зараженными новой мутацией COVID-19.

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Автор материала:
Аарон Шендецкий
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