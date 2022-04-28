Байден предложит использовать арестованные активы российских олигархов для помощи Украине

17:13, 28 апреля 2022
Политика, Мировые новости, Новости СНГ
Джо Байден фото
Фото: depositphotos.com

Президент США уже сегодня вечером объявит о том, что все активы россиян, попавших под санкции, будут передаваться Украине в качестве компенсации ущерба.

Белый дом предложил использовать активы, конфискованные у российских олигархов, для компенсации Украине ущерба, нанесенного вторжением москвы в страну.

Это позволит «передать Украине доходы от конфискованной клептократической собственности для возмещения ущерба от российской агрессии», говорится в заявлении Белого дома.

Идея компенсации является частью новых предложенных правил, усиливающих экономическое наказание Кремля, спустя два месяца после его вторжения в соседнюю страну в попытке свергнуть правительство и захватить территорию.

Президент США Джо Байден намерен объявить о предлагаемом законодательстве одновременно с просьбой об увеличении финансирования Конгрессом военных сил Украины сегодня позднее.

Ранее Курсор рассказывал: в США предупреждают, что война в Украине далека от завершения. По словам государственного секретаря Энтони Блинкен, несмотря на отступление российских военных из-под Киева и победы ВСУ, война россии* против Украины еще «далека от завершения».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

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Автор материала:
Аарон Шендецкий
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