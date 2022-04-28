Байден предложит использовать арестованные активы российских олигархов для помощи Украине

Белый дом предложил использовать активы, конфискованные у российских олигархов, для компенсации Украине ущерба, нанесенного вторжением москвы в страну.
Это позволит «передать Украине доходы от конфискованной клептократической собственности для возмещения ущерба от российской агрессии», говорится в заявлении Белого дома.
Идея компенсации является частью новых предложенных правил, усиливающих экономическое наказание Кремля, спустя два месяца после его вторжения в соседнюю страну в попытке свергнуть правительство и захватить территорию.
Президент США Джо Байден намерен объявить о предлагаемом законодательстве одновременно с просьбой об увеличении финансирования Конгрессом военных сил Украины сегодня позднее.
Ранее Курсор рассказывал: в США предупреждают, что война в Украине далека от завершения. По словам государственного секретаря Энтони Блинкен, несмотря на отступление российских военных из-под Киева и победы ВСУ, война россии* против Украины еще «далека от завершения».
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!