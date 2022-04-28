Байден предложит использовать арестованные активы российских олигархов для помощи Украине

Президент США уже сегодня вечером объявит о том, что все активы россиян, попавших под санкции, будут передаваться Украине в качестве компенсации ущерба.

Белый дом предложил использовать активы, конфискованные у российских олигархов, для компенсации Украине ущерба, нанесенного вторжением москвы в страну.

Это позволит «передать Украине доходы от конфискованной клептократической собственности для возмещения ущерба от российской агрессии», говорится в заявлении Белого дома.

Идея компенсации является частью новых предложенных правил, усиливающих экономическое наказание Кремля, спустя два месяца после его вторжения в соседнюю страну в попытке свергнуть правительство и захватить территорию.

Президент США Джо Байден намерен объявить о предлагаемом законодательстве одновременно с просьбой об увеличении финансирования Конгрессом военных сил Украины сегодня позднее.