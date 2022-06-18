Байден рассматривает возможность отмены торговых пошлин на товары из Китая

Американские чиновники также работают над организацией возможного звонка этим летом между президентом Джо Байденом и председателем КНР Си Цзиньпином.

Президент Джо Байден рассматривает возможность отмены некоторых тарифов, которые бывший президент Дональд Дж. Трамп ввел на китайские товары, в надежде смягчить стремительный рост цен на товары.

Байден заявил в субботу, что он находится в процессе принятия решения по тарифам и потенциальному разговору с Си, по словам чиновника, знакомого с вопросом, хотя он еще не принял окончательного решения.

Последний раз Байден и Си разговаривали по видеосвязи в течение почти двух часов 18 марта, впервые после вторжения россии* в Украину. Тогда президент США предупредил своего коллегу о «последствиях», если Пекин окажет поддержку войне президента владимира путина, говорится в отчете Белого дома об этом разговоре.

Ранее редакция нашего сайта сообщала, что Байден заявил, что путин не остановится на Украине, Европе грозит хаос. Как отметил Байден, несмотря на политические риски и удар по американской экономике, США должны были вступить в противостояние с российской агрессией на территории Украины. США не является стороной конфликта, но помогает украинцам вооружением.

Также наш сайт писал, что минобороны покажет Байдену «лазерное шоу» и попросит средства. Презентация системы состоится на авиабазе Пальмахим рядом с Железным куполом. Новая система лазерной защиты, по оценкам, должна вступить в строй в течение нескольких лет на одной из границ страны и защищать от реактивных снарядов, ракет и беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, Курсор писал, что Белый дом подтвердил приезд Байдена в Израиль 13 июля.