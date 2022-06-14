Белый дом подтвердил приезд Байдена в Израиль 13 июля

18:52, Вчера
Новости Израиля, Политика
Джо Байден фото
Фото: depositphotos.com

«Поездка укрепит непоколебимую приверженность США безопасности и процветанию Израиля и позволит Байдену присутствовать на саммите Совета сотрудничества стран Персидского залива, а также Египта, Ирака и Иордании», — говорится в заявлении Белого дома.

Белый дом во вторник подтвердил, что президент США Джо Байден посетит Израиль, Палестинскую автономию и Саудовскую Аравию с 13 по 16 июля.

Об этом сообщает JNS.

В заявлении говорится, что лидер США также «встретится с коллегами со всего региона, чтобы продвигать безопасность США, экономические и дипломатические интересы».

Сначала он отправится в Израиль, где встретится с израильскими лидерами, чтобы обсудить безопасность, процветание и растущую интеграцию Израиля в большой регион.

Оттуда Байден отправится в Иудею и Самарию, чтобы проконсультироваться с руководством ПА и подтвердить свою решительную поддержку решения о создании двух государств с равными мерами безопасности, свободы и возможностей для палестинского народа.

Затем он направится в Джидду, Саудовская Аравия, к нынешнему председателю GCC и месту проведения саммита по приглашению короля Салмана бин Абдулазиза Аль Сауда.

Курсор ранее писал, что Махмуд Аббас прибыл с официальным визитом на Кипр. Президент Палестинской автономии ближайшие три дня пропудет на Кипре, где встретится с президентом Никосом Анастасиадисом, а также главным дипломатом Иоаннисом Касулидисом.

Также сообщалось, что глава ПА Махмуд Аббас обратился к Вашингтону с гневным призывом. Глава ПА предупредил США, что он на грани ухудшения отношений с Израилем из-за действий в Восточном Иерусалиме и в Иудее и Самарии, и повторил требования к Байдену исключить ООП из списка террористических структур и вновь открыть консульство.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.

Автор материала:
Кати Адхам
ТЭГИ:
Читайте также