Белый дом подтвердил приезд Байдена в Израиль 13 июля

«Поездка укрепит непоколебимую приверженность США безопасности и процветанию Израиля и позволит Байдену присутствовать на саммите Совета сотрудничества стран Персидского залива, а также Египта, Ирака и Иордании», — говорится в заявлении Белого дома.

Белый дом во вторник подтвердил, что президент США Джо Байден посетит Израиль, Палестинскую автономию и Саудовскую Аравию с 13 по 16 июля.

Об этом сообщает JNS.

В заявлении говорится, что лидер США также «встретится с коллегами со всего региона, чтобы продвигать безопасность США, экономические и дипломатические интересы».

Сначала он отправится в Израиль, где встретится с израильскими лидерами, чтобы обсудить безопасность, процветание и растущую интеграцию Израиля в большой регион.

Оттуда Байден отправится в Иудею и Самарию, чтобы проконсультироваться с руководством ПА и подтвердить свою решительную поддержку решения о создании двух государств с равными мерами безопасности, свободы и возможностей для палестинского народа.

Затем он направится в Джидду, Саудовская Аравия, к нынешнему председателю GCC и месту проведения саммита по приглашению короля Салмана бин Абдулазиза Аль Сауда.