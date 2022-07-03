Бен-Гвир хочет отделить Оцма Иегудит от Религиозного сионизма

18:25, Сегодня
Политика, Новости Израиля, Zahav
Итамар Бен-Гвир фото
Фото: Yonatan Sindel/Flash90

Итамар Бен-Гвир подал в Центральную избирательную комиссию заявку на отделение его фракции от партии Религиозный сионизм — это позволит Бен-Гвиру получить больше денег на избирательную кампанию.

В качестве тактического хода депутат от религиозного сионизма Итамар Бен-Гвир подал в Центральную избирательную комиссию заявление о выходе его фракции «Оцма Иегудит» из ультраправой партии.

Бен-Гвир возглавляет фракцию «Оцма Иегудит», одну из нескольких, составляющих «Религиозный сионизм» Бецалеля Смотрича.

Формальный раскол не означает, что Бен-Гвир разрывает этот союз. Скорее, его цель — увеличить представительство партии в Центральном избирательном комитете и добиться большего финансирования избирательной кампании.

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Автор материала:
Аарон Шендецкий
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