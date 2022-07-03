Бен-Гвир хочет отделить Оцма Иегудит от Религиозного сионизма

В качестве тактического хода депутат от религиозного сионизма Итамар Бен-Гвир подал в Центральную избирательную комиссию заявление о выходе его фракции «Оцма Иегудит» из ультраправой партии.
Бен-Гвир возглавляет фракцию «Оцма Иегудит», одну из нескольких, составляющих «Религиозный сионизм» Бецалеля Смотрича.
Формальный раскол не означает, что Бен-Гвир разрывает этот союз. Скорее, его цель — увеличить представительство партии в Центральном избирательном комитете и добиться большего финансирования избирательной кампании.
Курсор ранее писал, что в СМИ назвали, кому Бени Ганц предлагает высшую должность в своей партии. «Синие и белые» стремятся подорвать позиции «Еш Атид» как главы левоцентристского блока. Сообщается, что в залы Кнессета может вернуться Ципи Ливни.
Также сообщалось, что сегодня решится судьба Ямины. Ямина распадается на глазах: из недавно одной из сильнейших политических сил она за один день оказалась на пороге распада. Шакед намерена обратиться к населению с заявлением об объединении левых и правых.
Кроме того, экономический советник Нетаниягу примет участие в праймериз Ликуда. Ави Симхон, занимавший пост главы экономического совета во время премьерства Нетаниягу, намерен добиться места в списке Ликуда на будущих выборах. Он выступил со своей программой остановки роста цен.