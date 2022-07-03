Выборы: Сегодня решится судьба Ямины

Ямина распадается на глазах: из недавно одной из сильнейших политических сил она за один день оказалась на пороге распада. Шакед намерена обратиться к населению с заявлением об объединении левых и правых.

Партия Ямина до недавнего времени находилась на лидирующих позициях, а ее глава занимал пост премьер-министра. Теперь партия опустилась, вероятно, до своего исторического минимума, преодолев избирательный порог с четырьмя местами по результатам последних опросов.

Партия распадается на глазах. Нафтали Беннет объявил, что берет тайм-аут от политики, министр внутренних дел Айелет Шакед возглавила партию после его ухода, но состав остальной части списка не определен. Также неясна ее политики и, соответственно, какие слои населения партия будет привлекать на предстоящих выборах.

Ожидается, что Идит Сильман и Нир Орбах уйдут в Ликуд, где им обеспечены реалистичные позиции в списке в качестве награды за помощь в свержении уходящего правительства. Согласно правилам Кнессета, Шакед должна обеспечить сохранение в партии как минимум двух членов партии помимо себя, для получения финансирования избирательной кампании. Аналогичным образом, в случае раскола партии и перехода не менее трех членов в новую партию, они смогут претендовать на долю финансирования Ямины в преддверии выборов.

Возможно, что члены МК Ширли Пинто и Абир Кара останутся с Шакед. Однако Матан Кахана, занимавший ранее пост министра по делам религии, а теперь заместитель министра, может перейти как к Гидеону Саару в «Тикву Хадаша», так и к Бени Ганцу в «Кахоль-Лаван».

Шакед должна встретиться с Каханой в воскресенье, чтобы услышать его окончательное решение. Известно, что Кахана не намерен объединяться ни со Смотричем, ни с Бен Гвиром, ни с Нетаниягу. Как и бывший лидер партии Беннет, Кахана выступает за формирование широкого правительства с элементами из всех частей политического спектра.

Ямина, учитывая шаткость своего положения, заказала проведение опросов, чтобы оценить предпочтительную целевую аудиторию и определиться с будущими политическими партнерами.

Ожидается, что Шакед попытается обратиться к широким слоям населения, а не только к религиозно-сионистским элементам, заявив, что именно в ее силах объединить левых и правых и добиться единства, которого хочет народ. Она таким образом сможет провести важные реформы в экономике, а также возглавить другие важные инициативы.

«Курсор» писал, что в Ликуде усиливают давление на Шакед.

Редакция сообщала, что Ликуд раскритиковал Лапида после его первого обращения в роли премьер-министра.