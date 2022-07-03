В СМИ назвали, кому Бени Ганц предлагает высшую должность в своей партии

«Синие и белые» стремятся подорвать позиции «Еш Атид» как главы левоцентристского блока. Сообщается, что в залы Кнессета может вернуться Ципи Ливни.

В связи с тем, что политическая система в Израиле снова находится в смятении, ожидается, что между партиями и членами Кнессета, как нынешними, так и бывшими, будет больше перетасовок. Сообщается, что в залы Кнессета может вернуться Ципи Ливни, бывшая «ликудница», которая позже возглавила свою собственную партию «Хатнуа» и даже присоединилась к Аводе, чтобы сформировать Сионистский союз в период с 2014 по 2019 год.

Об этом пишет Arutz Sheva.‏

Согласно сообщению издания «Исраэль ха-йом», лидер партии «Синие и белые» и министр обороны Бенни Ганц в настоящее время «заигрывает» с Ливни, предлагая занять первое место в списке своей партии. Ливни еще не приняла своего решения, отмечают в статье издания, и контакты между двумя сторонами продолжаются.

Другие недавние сообщения предполагают, что Ганц также обратился к министру юстиции Гидеону Саару, главе партии «Новая надежда», которую он основал в преддверии последних выборов, с предложением провести совместную гонку. Поскольку «Новая надежда» колеблется у избирательного порога во всех последних опросах, Саар может принять это предложение как выход из политического забвения.

Еще один потенциальный новобранец «Синих и белых» — бывший начальник штаба ЦАХАЛа Гади Эйзенкот, который рассматривает возможность заняться политикой.

Официально партия «Синие и белые» отрицает все эти сообщения, а офис Ганца сделал краткое заявление, в котором говорится, что «отчеты СМИ неточны».

Хотя в недавних опросах «Синие и белые» значительно отстают от «Еш Атид», они по-прежнему могут похвастаться респектабельным результатом около девяти мест, что может (в зависимости от многих факторов) сделать их главными в будущих переговорах о новом правительстве.

«Курсор» ранее писал, что в Ликуде усиливают давление на Шакед.

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